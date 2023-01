Wyniszcza żyły, mózg i serce. Ryzyko alzheimera gwałtownie rośnie

Nie od dziś wiadomo, że dieta ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, odporność i ryzyko rozwoju większości chorób - również tych śmiertelnych. To, co na co dzień jemy wpływa znacznie m.in. na kondycję serca oraz naczyń krwionośnych, które odpowiadają za prawidłowe działanie mózgu. Z wiekiem neurony starzeją się, a na szybkość i intensywność tego procesu wpływa przede wszystkim dieta. Co zatem jeść, aby uchronić się przed demencją?

Dieta dla zdrowego mózgu

Eksperci podali listę produktów, które chronią mózg przed stresem antyoksydacyjnym. Należą do nich:

produkty bogate w błonnik

żywność będąca źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych

węglowodany złożone

składniki mineralne

witaminy

antyoksydanty

Stres oksydacyjny związany jest ściśle ze stanem zapalnym w otoczeniu tkanek nerwowych, co z kolei "postarza" mózg.

Innymi słowy, zbilansowana dieta bogata w warzywa, owoce, nasiona i orzechy pomoże ochronić komórki nerwowe w mózgu.

Co powoduje starzenie się mózgu?

Oprócz wzbogacenia jadłospisu o wartościowe, odżywcze produkty, warto też ograniczyć lub wyeliminować to, co dla mózgu jest najbardziej szkodliwe. Mowa głównie o cukrze, którego spożywanie związane jest z wydzielaniem insuliny - hormonu regulującego poziom glukozy we krwi. To, w jaki sposób się on zmienia powiązane jest z naczyniami krwionośnymi, sercem i mózgiem.

Wiele przeprowadzonych badań dowodzi, że częste spożywanie produktów nafaszerowanych cukrem powoduje nie tylko otyłość, insulinooporność i niektóre nowotwory, ale również zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera, demencję i wystąpienie udaru mózgu.