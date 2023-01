Odnośnie ostatniego filmiku,... Szanowni hejterzy oraz wszyscy urażeni szanuje wasze zdanie ale absolutnie się z nim nie identyfikuje... Nie ma sensu z wami dyskutować ponieważ dyskusja z wami jest stratą energii mojej jak i waszej. Mam plan na siebie, jestem sobą i nic tego nie zmieni ponieważ podążam za głosem serca, a to co wysyłacie w moją stronę odbijam z powrotem w wasza ponieważ to jest wasze, a nie moje...Kawałek został włączony na koniec imprezki na prośbę imprezowiczów i tyle... To mój ostatni komentarz do zaistniałej sytuacji. Więcej dystansu.. Pozdrawiam wszystkich bez wyjatku i widzimy się na imprezkach