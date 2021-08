Wiele kobiet w rozmiarze plus i średniej wielkości zmaga się z myśleniem, że moda jest tylko dla modelek lub bardzo szczupłych kobiet. Isobel Greenfield i Ellie Buckles twierdzą, że to nieprawda.

23-letnie fashionistki założyły Straight to the Curve, aby pomóc innym kobietom dostrzec, że rozmiar sukienki nie decyduje o tym, czy jest się stylowo ubraną. Duet nosi ubrania w rozmiarach M i XXL - dzięki temu pokazuje, jak wyglądają stroje w obydwu wersjach.

Instagram Post

Aby znaleźć podobne stroje, które noszą, Isobel i Ellie przeszukują strony modowe, wiedząc, że wiele serii nie będzie pasować do nich obu. Kiedy znajdą ubrania, które obie lubią, pozują obok siebie, aby pokazać swoim fanom, jak każda kobieta stylizuje swój wygląd. Jak wyjaśniła Ellie: "To inny rodzaj ciałopozytywności. To nie jest ciągłe forsowanie ogólnego przesłania".



Reklama

Isobel wyjaśniła: "Wiele osób robi zdjęcia rozstępów. Nasz profil ma zupełnie inny przekaz - bardziej chodzi o modę i ideę, że możesz nosić to, co chcesz. To inne podejście".

Kobiety promują ciałopozytywność przez modę

Komentarz kobiety odnosił się do wielu plakatów i kampanii ciałopozytywnych, które pokazują niedoskonałości na kobiecym ciele - takie jak rozstępy i cellulit - aby podkreślić, że to normalne. Założycielki profilu stwierdzają, że to świetny sposób na promowanie miłości do siebie, jednak ich działalność jest na temat miłości do mody, bez względu na rozmiar.



Instagram Post

Obie kobiety zmagały się w przeszłości z pewnością siebie. Isobel przeżywała napady objadania się i niepewności, natomiast Ellie "szał kultury diet" - strona jest wynikiem rosnącej u nich miłości do siebie i swojego ciała.



Instagram Post

Fani są zachwyceni. "Kultowy duet!"

W komentarzach na ich stronie na Instagramie, która ma prawie 3000 obserwujących, widać wyraźnie, że ich posty robią wrażenie.

"Tak bardzo kocham twoją stronę" - skomentował jeden z fanów. "Trudno wymienić bardziej kultowy duet!" - dodał inny. Z kolei ktoś inny dodał: "Właśnie znalazłem to konto i jestem cieszę się, że znalazłem dwie osoby, które są tak szczęśliwe, że dzielą się ciałopozytywnością".

Przeczytaj też:



Pokazują na TikToku "brzydkie" noworodki. Rodzice śmieją się z dzieci



Purity Balls, czyli bale dziewic. "Nie potrzebuję chłopaka, bo mam tatę"



Ida Nowakowska podjęła już decyzję po porodzie! W TVP huczało od plotek!



* * *



Zobacz więcej: