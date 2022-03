Ceny rosną - co do tego trudno mieć wątpliwości. Rok temu w sklepach spożywczych zostawialiśmy znacznie mniej pieniędzy. Według cyklicznego raportu przygotowanego przez UCE Research i Hiper-Com Poland "Indeks cen w sklepach detalicznych", koszt codziennych zakupów jest w 2022 roku średnio o 17,6 proc. wyższy niż jeszcze rok temu (porównanie ze styczniem). Podwyżki objęły każdą z 12 kategorii produktów - również artykuły spożywcze.

Mówi się, że na zdrowiu nie powinniśmy oszczędzać. Jednak wiele tanich produktów spożywczych posiada dobroczynne właściwości i wspomaga pracę organizmu, pozwalając utrzymać go w dobrej kondycji. Dlaczego więc nie zdecydować się na przyjazne dla portfela i zdrowe artykuły? Możemy skutecznie zastąpić nimi drogie i modne superfoods.

Reklama

Kasza gryczana: Cukrzycy powinni się zajadać

To tanie źródło błonnika, białka oraz witamin z grupy B. Kasza gryczana zawiera także kwas foliowy, wapń, cynk, magnez i żelazo. Jedzona regularnie pomaga obniżyć poziom "złego" cholesterolu i korzystnie wpływa na pracę jelit, poprawiając ich perystaltykę.

Kasza gryczana nie zawiera glutenu. To sprawia, że bez obaw mogą sięgać po nią także cierpiący na celiakię oraz osoby z nietolerancją pokarmową. Kaszą gryczaną mogą zajadać się także cukrzycy - jej indeks glikemiczny jest wyjątkowo niski (wynosi 54).

Kasza gryczana to nie tylko zdrowy, ale także bardzo uniwersalny produkt spożywczy. Możemy wykorzystać ją jako dodatek do obiadu - idealnie zastąpi ryż lub ziemniaki. Może być także podstawą wielu sytych sałatek - gdy dodamy do niej ulubione warzywa, otrzymamy zdrową i pełnowartościową przekąskę lub kolację.

Płatki owsiane: Na śniadanie i na deser

Zdjęcie Płatki owsiane to tanie i zdrowe śniadanie! / 123RF/PICSEL

Płatki owsiane mają dużo wartości odżywczych. Są źródłem błonnika, a w związku z tym wspomagają pracę jelit i zapewniają uczucie sytości. Zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy z grupy B, witaminę C i E - dlatego właśnie warto spożywać je regularnie.

Wprowadzając do diety płatki owsiane, dostarczamy organizmowi pierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania: żelazo, wapń, magnez, cynk, selen, potas, fosfor czy też miedź. Dzięki tak bogatej mieszance składników odżywczych płatki obniżą poziom "złego" cholesterolu LDL i minimalizują ryzyko miażdżycy.

Jak włączyć płatki owsiane do codziennej diety? Owsianka to ulubione śniadanie wielu Polaków. Płatki można jednak wykorzystać także podczas tworzenia deserów - placuszki owsiane doskonale zastępują popularne pancakes. Można podawać je z owocami lub miodem. To idealna słodka przekąska zarówno dla dzieci, jak i dorosłych!

Kapusta: Dla zdrowia i dla figury

Zdjęcie Po kapustę warto sięgać w sezonie zimowym i nie tylko! / 123RF/PICSEL

Kapusta często gości w polskich domach. Trudno się dziwić: to warzywo można podawać na wiele sposobów. Gotowana, kiszona, duszona, surowa - kapusta w każdej formie posiada cenne właściwości odżywcze.

Kapuście przypisuje się właściwości przeciwbakteryjne, oczyszczające, antyseptyczne, a także przeciwwrzodowe. Regularnie spożywana, przyczynia się do poprawy odporności, jest też doskonałym źródłem witaminy E. Zawiera kwas foliowy, żelazo, magnez, miedź, siarkę, potas i rutynę, która zwalcza wolne rodniki. Kapusta - zwłaszcza ta kiszona - działa zbawiennie na wątrobę - oczyszcza ją i regeneruje.

Kapustę mogą włączyć do diety również osoby, które dbają o figurę i przywiązują wagę do kaloryczności produktów - właściwe wszystkie odmiany kapusty scharakteryzuje niska kaloryczność.

Buraki: Poprawiają pamięć i koncentrację

Zdjęcie Buraki najczęściej podajemy surowe i starte. Nie brakuje jednak ciekawych przepisów, w których wykorzystuje się te warzywa / 123RF/PICSEL

Buraki są doskonałym źródłem minerałów, takich jak: magnez, potas, cynk, żelazo czy fosfor. Zawierają także witaminy: A, C, E, K oraz witaminy z grupy B. Ponadto są bogate w błonnik pokarmowy, przeciwutleniacze oraz kwas foliowy. W sezonie kosztuje mniej niż 2 zł za kilogram!

To warzywo działa dobroczynnie na organizm. Spożywane regularnie poprawia pracę układu krwionośnego (dlatego zalecane jest przy anemii), wzmacnia odporność, a w związku z tym zapobiega infekcjom i przeziębieniom. Dzięki witaminie B1 buraki wpływają korzystnie na pamięć oraz koncentrację - wspomagają funkcjonowanie mózgu.

Buraki najczęściej podajemy surowe i starte. Nie brakuje jednak ciekawych przepisów, w których wykorzystuje się te warzywa. Buraki mogą być bowiem podstawą zup (nie tylko barszczu, ale także kremów), sałatek, a nawet deserów. Watro jednak pamiętać, że najwięcej składników odżywczych znajduje się w soku wyciśniętym z buraka. Podczas obróbki to warzywo traci bowiem część dobroczynnych właściwości.

Pracujesz zdanie? Marchew powinna znaleźć się w twojej diecie

Zdjęcie Marchew to bogate źródło witaminy A / 123RF/PICSEL

Marchew to tanie, zdrowe i często niedoceniane warzywo. Dietetycy zachęcają, by spożywać je regularnie. Jest bowiem źródłem karotenoidów, a więc drogocennych przeciwutleniaczy, które wspomagają procesy metaboliczne i walczą z wolnymi rodnikami. To właśnie karotenoidy sprawiają, że marchew jest pomarańczowa.

Marchewka zawiera witaminy: A, K i C, a także witaminy z grupy B. Jest źródłem wielu składników mineralnych, między innymi: wapnia, potasu, sodu, żelaza, miedzi, fosforu, magnezu, cynku i kobaltu. Zawiera też kwas foliowy, inozytol i pektyny.

Dietetycy zalecają, by marchewkę włączyły do swojej diety osoby, które wiele godzin spędzają przed ekranem komputera. Zawarte w tym warzywie witaminy (zwłaszcza witamina A) wspomagają oczy.

***

Zobacz również:

Czosnek: antidotum na ból zęba

Tych produktów nigdy nie łącz z kawą. Możesz sobie poważnie zaszkodzić

Jadła codziennie jedno awokado. Oto efekty!