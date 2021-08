Polacy wykąpali się w jeziorze w Tatrach. Internauci oburzeni

Szczyrbskie Jezioro jest jednym z największych jezior w Tatrach słowackich. Jest położone na tzw. Szczyrbskim Tarasie, w Dolinie Młynickiej i Furkotnej. To doskonały punkt wypadowy na inne szlaki (np. na Bystrą Ławkę, na Krywań, nad Popradzki Staw, do wodospadu Skok czy do schroniska Chata Solisko).

Znajduje się tu dobra infrastruktura, a dojazd jest łatwy ze względu na dostępność "elektriczki" czyli szynowej kolejki elektrycznej - dojeżdża tu aż z Popradu. Możemy tu również dotrzeć autem, niedaleko jeziora znajduje się płatny parking.

Polacy wykąpali się w Szczyrbskim Jeziorze

Od 2008 roku przy jeziorze znajduje się przystań dla łódek. Mimo że po Szczyrbskim Jeziorze wolno pływać łódką, kąpiel w nim jest zakazana. Przepis złamali ostatnio turyści z Polski - 21 sierpnia weszli do wody. Zdjęcia z zajścia trafiły do internetu, do facebookowej grupy Turista, w której jest ponad 120 tysięcy użytkowników.





Reklama

Zdjęcie Polacy wykąpali się w tatrzańskim jeziorze mimo zakazu / Facebook / Turista / Facebook



"Polscy turyści pływali w Szczyrbskim Jeziorze. Jaka jest cena takiej kąpieli?" - spytała jedna z użytkowniczek, która zamieściła post ze zdjęciem, które zebrało ponad 300 komentarzy potępiających zachowanie Polaków.





Turystom grożą mandaty

Sprawę skomentował TANAP - słowacki odpowiednik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jak przekazała rzeczniczka tej instytucji, władzom parku jest przykro, że co roku znajdują się turyści, którzy łamią zakaz kąpieli w wodzie Szczyrbskiego Jeziora. Zaapelowała o traktowanie przyrody z szacunkiem.



Polskich turystów poszukuje straż parku - sprawdzany jest monitoring parku. Polakom grożą mandaty w wysokości nawet do 300 euro (ok. 1400 zł).



Przeczytaj też:



Wygrali w lotto dwukrotnie. Oto co zrobią z pieniędzmi



Krwawy śnieg: Na czym polega to zjawisko?



Krwawy finał relaksu na plaży! Atak iguany na trenerkę jogi

* * *



Zobacz więcej: