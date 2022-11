Spis treści: 01 Drożyzna dotyka branżę pogrzebową

02 Ceny gazu sprawią, że nie będzie kremacji?

03 Ile kosztuje pogrzeb?

04 Polacy muszą zaciągać pożyczki, by zorganizować pogrzeb

05 Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Drożyzna dotyka branżę pogrzebową

“My sobie tych cen nie wymyślamy" mówi butnym głosem właścicielka jednego z wrocławskich zakładów pogrzebowych. Jest poirytowana, bo pytanie o podwyżkę cen usług funeralnych potraktowała jak zarzut. Koszty godnego pochowania bliskich rosną i dla coraz liczniejszej grupy Polaków stają się wydatkiem ponad domowy budżet. Branża funeralna bywa oskarżana o windowanie cen, tymczasem zakłady pogrzebowe, producenci trumien czy nagrobków w tym samym stopniu co firmy z innych branż zostają dotknięte podwyżkami cen prądu i gazu.

Krzysztof Wolicki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, zauważa w rozmowie z Interią:

Branża pogrzebowa tak naprawdę nie różni się od innych usług z tą tylko różnicą, że inne usługi możemy odłożyć na później, tak pogrzebu nie da się odkładać. Podwyżki cen prądu i gazu tak samo jak w inne branże też biją i w usługi pogrzebowe. Krzysztof Wolicki

Ceny gazu sprawią, że nie będzie kremacji?

Gaz wykorzystywany jest między innymi w krematoriach, rosnące ceny tego paliwa doprowadziły nawet do pogłosek, że już niedługo tego typu usługi mogą nie być dostępne, bo krematoria nie będąc w stanie opłacić rachunków, zmuszone będą do zawieszenia działalności. Krzysztof Wolicki uspokaja jednak:

Obecnie działają w Polsce 73 krematoria, z tego co mi wiadomo - 6 jest budowanych, a pewnie kolejne 5-6 to, te, o których nie wiem, że są w budowie Krzysztof Wolicki

Ci, którzy chcieliby poddać swoich bliskich ciałopaleniu, nie muszą się, więc martwić, że nie będą mieli gdzie tego dokonać. Oddzielną kwestią pozostaje, ile będą musieli za to zapłacić...

Ile kosztuje pogrzeb?

Na całkowity koszt pogrzebu składa się wiele elementów: od zakupu miejsca na cmentarzu, trumny, kwiatów, przygotowania ciała do pogrzebu, przechowania go w chłodni, przez wynagrodzenie dla księdza, organisty, mistrza ceremonii (jeśli to pogrzeb świecki) po stypę, muzyków i wykonanie nagrobka. Ceny za każdy z tych elementów różnią się w zależności od regionu.

Przykładowo koszt najtańszej, sosnowej trumny waha się od 880 złotych w Świętokrzyskiem i Lubelskiem, do 1240 złotych w Mazowieckiem. Za znacznie droższą, dębową trumnę trzeba zapłacić od 3400 złotych na Podkarpaciu i Podlasiu do 5200 złotych w Łódzkiem. Przygotowanie ciała do pogrzebu najmniej kosztuje w województwie lubelskim: od 282 złotych, najdroższe jest w łódzkim, gdzie ceny dochodzą nawet do 469 złotych. Ile kosztuje pogrzeb, jeśli podliczyć wszystkie koszty?

Pogrzeb to jest składowa kilku elementów, np. na wsi, na której nie jest pobierana opłata za miejsce na cmentarzu i jest to “dochowanie" do istniejącego grobu — mieścimy się w zasiłku. Są miasta, gdzie za samo miejsce na cmentarzu trzeba zapłacić trzy czy więcej tysięcy, do tego dochodzi wykopanie, ewentualnie wymurowanie grobu. Ostatecznie całkowity koszt pogrzebu może wynosić ponad dziesięć tysięcy złotych" Krzysztof Wolicki

Jeszcze wyżej szacuje koszty pogrzebu Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Według szacunków organizacji obecnie za pochówek bliskich Polacy muszą płacić od 6,5 nawet do 16 tysięcy złotych.

Polacy muszą zaciągać pożyczki, by zorganizować pogrzeb

W komunikacie prasowym OPZZ zwraca uwagę, że Polaków często nie stać na godne pożegnanie bliskich, a żeby zorganizować skromny pochówek, muszą zaciągać pożyczki:

W związku z wysokimi kosztami usług pogrzebowych rodzin nie stać na godne pożegnanie swoich bliskich. Aby pochować zmarłego z należytym szacunkiem często muszą zaciągać pożyczki. Wysokość zasiłku pogrzebowego stanowi poważny problem szczególnie dla ludzi ubogich, samotnych oraz starszych. Kominikat biura prasowego OPZZ

W odpowiedzi na rosnące ceny pochówku OPZZ, po raz kolejny w tym roku, zaapelowało do rządu o podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego.



Zdjęcie OPZZ zwraca się do ministerstwa, któremu przewodzi Marlena Maląg o podwyżkę zasiłku pogrzebowego / East News

Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Według Polskiej Agencji Prasowej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają analizy dotyczące możliwości podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego, na razie nie podano żadnych konkretów. W odpowiedzi MRPiPS na interpelację poselską dotyczącą waloryzacji tego świadczenia czytamy:

“Obecnie w resorcie rodziny i polityki społecznej trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego".

