Szczęśliwy zwycięzca już we wrześniu odleci do luksusowego ośrodka Coco Palm Dhuni Kolhu, gdzie pod opieką specjalistów, edukatorów morskich najpierw zgłębi tajniki koralowej wiedzy, aby móc wesprzeć tych, którzy na co dzień zajmują się ochroną tych kruchych ekosystemów. Do codziennych obowiązków stażysty należeć będzie sadzenie koralowców, pomoc w opiece nad rafami i ich odbudowie, a także obserwacja i identyfikacja żyjących na rafach zwierząt.

- Malediwy są domem dla jednych z najbardziej urzekających i różnorodnych raf koralowych na świecie, jednak te morskie ekosystemy cierpią z powodu zmian klimatycznych. Ochrona i regeneracja tych raf jest niezbędna

- czytamy w ogłoszeniu zachęcającym do ubiegania się o staż.

Praca marzeń czeka na Malediwach. Wystarczy pełnoletność i umiejętności pływackie!

Jeśli chodzi o wymagania stawiane przed ochotnikami, te nie są wygórowane. Oczywiście kandydaci muszą być pełnoletni i mieć dobrze opanowane umiejętności pływackie. O tym, czy dana osoba nadaje się na to stanowisko zdecyduje list motywacyjny, w którym w 500 słowach, kandydaci zdołają przekonać komisję, że to oni powinni zostać wybrani. Do listu motywacyjnego należy dołączyć krótki, maksymalnie trzyminutowy, film, który utwierdzi przyszłych pracodawców w ich decyzji. Zgłoszenia, które będą przyjmowane do 12 maja, można składać za pośrednictwem strony: cococollection.com/en/coco/coral_reef_gardener.

Reklama

Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, że to staż marzeń, dodamy, że entuzjaści raf mogą liczyć na zakwaterowanie w willi przy plaży, pełne wyżywienie, przeloty i kilka dodatkowych atrakcji, jak rejs przy zachodzie słońca czy relaksujący zabieg spa.

***

Zobacz również:

Polskie plaże wśród najpiękniejszych plaż Europy. Tu warto przyjechać!

Były treser delfinów i norek apeluje o bojkot pokazów w oceanariach!