Mur na granicy to tragedia dla przyrody. Ucierpi wiele gatunków Prawda jest jednak zupełnie inna, o czym coraz częściej mówią obrońcy praw zwierząt. Jednym z nich jest John Hargrove, który na łamach “The Mirror" apeluje do ludzi, by nie odwiedzali różnego rodzaju parków rozrywki, które wykorzystują do pokazów orki czy delfiny.

"Niektórzy ludzie nie mieliby ochoty iść do cyrku, w którym występują zwierzęta, ale nie mają obiekcji, by zapłacić za możliwość obejrzenia robiących sztuczki delfinów - przekonuje.

John Hargrove zna ten biznes od podszewki. Przez 14 lat pracował jako trener z dwudziestoma orkami w morskich parkach rozrywki SeaWorld w Stanach Zjednoczonych i w Marineland we Francji.

W 2012 roku zrezygnował z tego, uznając, że nie może dłużej uczestniczyć w tym okrutnym procederze. Od tamtej pory Hargrove stał się orędownikiem zaprzestania dręczenia morskich ssaków w niewoli. Wystąpił w filmie dokumentalnym “Blackfish" opowiadającym o orce o imieniu Tilikum, która przeżyła w niewoli ponad trzydzieści lat i w wyniku zaburzeń psychicznych zabiła trzy osoby.

John Hargrove agitował też za wprowadzeniem przepisów zapewniających ochronę orkom oraz napisał książkę “Beneth the Surface", w której opisuje swoje doświadczenia z pracy z orkami żyjącymi w niewoli i na wolności.

"Wyobraź sobie, że spędzasz całe życie uwięziony w ciasnej klatce. Uszkodzenia fizyczne i psychiczne, jakich doznają więźniowie w odosobnieniu, są dobrze udokumentowane. Orki w parkach rozrywki, takich jak SeaWorld, cierpią tak samo" - przekonuje.

Jego apel ma też wymiar osobisty. Orka Tilikum była jego podopieczną, a jedną z jej trzech ofiar był kolega Hargrove'a, Dawn Brancheau. Były trener do dziś nie może się pogodzić z tą tragedią, do której - jego zdaniem - doprowadziła ludzka głupota i chciwość.

Tak cierpią orki i delfiny. To ból nie tylko fizyczny, ale i... psychiczny

Orka Tilikum została schwytana i umieszczona w groteskowo małym basenie. Pokazy, do których była tresowana, powodowały potworny stres. To, jak twierdzi Hargrove, nie mogło się dobrze skończyć.

"Życie w niewoli powoduje nie tylko chroniczne problemy zdrowotne, ale także skrajny stres, który prowadzi do agresywnych zachowań i śmiertelnych ataków" - mówi były trener.

I dodaje, że wielu orkom podaje się leki obniżające stres. Dziś Hargrove uważa, że tego typu parki rozrywki powinny po prostu zniknąć. I na łamach "The Mirror" namawia ludzi, by się do tego przyczynili.

"Zrezygnowałem z tej pracy, aby móc publicznie ujawnić, jak naprawdę wygląda życie tych zwierząt w niewoli. Są wykorzystywane przez miliardowy przemysł zbudowany na ich cierpieniu. Dlatego jeśli odwiedzasz kraj, w którym takie pokazy są organizowane, zagłosuj portfelem i nie idź tam. Zamknięcie tych okrutnych parków jest w rękach każdego odwiedzającego - podkreśla.

