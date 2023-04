Oceany i morza zajmują ponad 70 procent powierzchni Ziemi i jednocześnie stanowią największy niepoznany obszar na naszej planecie. Szacuje się, że do tej pory zbadano zaledwie 5 procent ich den. Eksploracja oceanów jest sporym wyzwaniem dla naukowców, a to z uwagi na trudne warunki - ciśnienie rosnące wraz z głębokością, a także brak dostępu światła. Do dziś nie wiemy, co tak naprawdę skrywają dna oceanów i dla jakich gatunków są one domem.

O krok bliżej do poznania tej tajemnicy zbliżyli się naukowcy z University of Western Australia i Tokyo University of Marine Science and Technology. W ostatnim czasie opublikowali zdjęcia i nagrania z dość niebywałego odkrycia.

Odkryto nowy gatunek ryby

Przy pomocy nowoczesnego lądownika z kamerą, naukowcy sfilmowali ryby żyjące na głębokości 8 336 metrów poniżej poziomu morza. Otrzymały one miano najgłębiej żyjących ryb na świecie, jednak warto pamiętać, że w rzeczywistości, są to najgłębiej żyjące okazy, które udało się zarejestrować człowiekowi.

Odkrycia dokonała grupa badawcza pod kierownictwem profesora Alana Jamiesona. W ramach dwumiesięcznej ekspedycji naukowcy zrzucili autonomiczną kamerę "lander" z przynętą do Rowu Izu-Ogasawara na Oceanie Spokojnym w pobliżu Japonii.