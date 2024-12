Zdrowy kręgosłup to klucz do komfortowego życia. Należy pamiętać, że codzienne, drobne działania mają ogromne znaczenie dla jego kondycji. Dbając o postawę, aktywność fizyczną i odpowiednie warunki snu, możemy uniknąć wielu problemów zdrowotnych. Jak dbać o kręgosłup? Podpowiadamy.

Codzienne zabieganie i nawał obowiązków potrafią pochłonąć. Mimo wszystko starajmy się unikać długotrwałego siedzenia. W przypadku pracy siedzącej zaleca się wstać co godzinę i zrobić krótką przerwę na rozciąganie . Należy też wygospodarować czas na aktywność fizyczną dopasowaną do swoich możliwości i stanu zdrowia.

Połączenie aktywności fizycznej z właściwie zbilansowaną dietą to sposób nie tylko na smukłą sylwetkę, ale przede wszystkim — zdrowy kręgosłup. Budowanie jadłospisu na wysokokalorycznych, przetworzonych produktach to prosta droga do nadwagi oraz otyłości. Każdy nadprogramowy kilogram to dodatkowe obciążenie dla kręgosłupa.