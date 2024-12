Nie obciąża stawów i pomaga spalić oponkę. Wykonuj metodą 6-6-6

Spacerowanie to jedna z najprostszych, a zarazem najbardziej efektywnych form ruchu, która może przynieść ogromne korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Choć często bywa pomijane na rzecz bardziej intensywnych ćwiczeń, chodzenie ma swoje unikalne cechy. Co daje spacerowanie rano, a co wieczorem? W wypracowaniu zdrowego nawyku pomocna okazuje się metoda 6-6-6.