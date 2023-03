"Pracuję w domu weselnym. Rodzice organizują komunie jak wesela, z tortem i alkoholem. To kompletna przesada" LIST

Karolina Woźniak Życie i styl

W trakcie mojej pracy w domu weselnym, wielokrotnie słyszałam historie o tym, jak rodzice biorą kredyty, oszczędzają przez kilka miesięcy lub nawet rok, aby zorganizować bardzo kosztowne przyjęcie z okazji komunii swojego dziecka. To przesada. "Zastaw się, a postaw się" - byle sąsiedzi zazdrościli. Zapominają, że komunia to przede wszystkim sakrament, a nie pretekst do organizacji hucznego przyjęcia - pisze nasza użytkowniczka.

Zdjęcie Zdarza się, że rodzice biorą kredyty lub oszczędzają przez wiele miesięcy, aby móc sprostać oczekiwaniom innych osób i zrobić wrażenie na gościach podczas komunii / 123RF/PICSEL