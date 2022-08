Ciepły wrzesień, dżdżysty październik i listopad oraz deszczowy grudzień. Końcówka roku, pod względem pogody, nie będzie nas rozpieszczać. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali eksperymentalną prognozę pogody, dzięki której możemy zajrzeć nieco w przyszłość. Co czeka nas pod względem aury za oknem?

Długa jesień, przymrozki już w październiku

- We wrześniu średnia miesięczna temperatura powietrza w całym kraju powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 lub w jej górnych granicach - informuje IMGW.

Oznacza to, że termometry będą wskazywać około 20-25 st. C. Zdecydowanie chłodniejsze będą jednak noce i poranki. Niewiele wskazuje również na to, aby wrzesień miał być deszczowym miesiącem.

Zmiany pogody czekają nas już w październiku. Synoptycy zapowiadają, iż w północnej oraz środkowej Polsce może pojawić się nieco więcej mocnych opadów deszczu. Wtedy też powoli wkraczać będziemy w jesień. Obok deszczu, spadnie również temperatura. Termometry wskażą około 10-15 st. C. Temperatura w październiku, znajdująca się w granicach średniej, niesie ze sobą duże zagrożenie przymrozkami.

Pierwszy śnieg już w listopadzie? Oto przewidywania synoptyków

Zdjęcie Jak informują synoptycy, w listopadzie może dojść do dużych spadków temperatury / 123RF/PICSEL

W listopadzie średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych w niemal całym kraju powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Nad morzem możliwa suma opadów powyżej normy wieloletniej informuje IMGW.

Przewidywania synoptyków wskazują, że już w listopadzie może dojść do dużych spadków temperatury, co oznacza, iż wraz z deszczem spaść może pierwszy śnieg.

Napływ chłodniejszego powietrza w grudniu spowoduje opady śniegu i mocny mróz. Koniec roku zaskoczy nas jednak również deszczem. Temperatura niejednokrotnie może przekroczyć 0 st. C, co oznacza, iż czekają nas także momenty odwilży.

Synoptycy przestrzegają jednak, iż prognozę eksperymentalną należy traktować orientacyjnie, gdyż jest ona obarczona dużym ryzykiem błędu. - Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostyczneg - tłumaczą specjaliści.

