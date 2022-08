Spis treści: 01 Ekstremalny upał w Polsce

02 Planujesz urlop w sierpniu? Nie będziesz zawiedziony

Serwis dobrapogoda.pl informuje, że lato nie odpuszcza. Do Polski nadciąga ekstremalna fala upałów. Kiedy możemy się jej spodziewać?

Zobacz również: Sukienki do pracy idealne na upały

Ekstremalny upał w Polsce

- Po pierwszej fali upałów, wiele wskazuje na to, że lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i do Polski dotrze kolejny żar i skwar. Niewykluczone, że będzie to najcieplejszy okres tegorocznego lata. Temperatury miejscami ponownie mogą przekroczyć 30-38 st. C. Do tego piekące słońce, a przelotnych opadów i burz nadal ma być mniej niż zwykle - podaje portal dobrapogoda.pl.

Reklama

Gorąco będzie w drugiej i trzeciej dekadzie sierpnia. Jak podaje portal, anomalia temperatury będzie powyżej normy klimatycznej dla tej pory roku.

- Prognoza sezonowa modelu ECMWF wylicza sierpień o około 1-2 st. C. powyżej normy klimatycznej - informuje serwis. Problemem będą opady, ponieważ ich sumy będą zazwyczaj poniżej normy - o ile miejscami nie przejdzie burza z ulewami.

Zobacz również: Tego nie rób podczas wakacji. Lista najbardziej żenujących zachowań

Planujesz urlop w sierpniu? Nie będziesz zawiedziony

Początkiem tygodnia termometry w Polsce wskażą od 20 do 27 stopni Celsjusza. A już w drugiej dekadzie sierpnia dotrze do nas ekstremalna fala upałów. Żar z nieba będzie lał się z nieba w całym kraju! W dniach 9-10 sierpnia temperatura będzie oscylować od 25 do 29 stopni, a w wielu regionach słupki rtęci podskoczą nawet do ponad 30 stopni. Jak podaje dobrapogoda24.pl, prawdopodobne, że miejscami temperatura może podskoczyć nawet do 34 - 38 stopni.

Największy upał jest prognozowany w drugiej i trzeciej dekadzie sierpnia. Będzie to najcieplejszy okres tegorocznego lata. Jeśli planujesz urlop w sierpniu, pogoda z pewnością cię nie zawiedzie.

***

Zobacz również:

Maryja pokazała jej przyszłość świata. Co zobaczyła Mirjana Soldo?