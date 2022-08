"Zrozumienie, jak zmienił się nasz świat, może zapewnić wgląd w budowanie bardziej zrównoważonej i dostatniej przyszłości" - tłumaczą eksperci. To właśnie oni, uwzględniając historyczne dane, odnoszące się przede wszystkim do pokrycia terenu oraz zmian, jakie miały miejsce na poszczególnych obszarach na przestrzeni lat, a także wykorzystując zdjęcia satelitarne, wykonane przez Europejską Agencję Kosmiczną, stworzyli prognozę, która już teraz mrozi krew.

Interaktywna mapa autorstwa naukowców z Esri i Clark Labs z Uniwersytetu Clark dosadnie pokazuje, iż jeśli nie zmienimy swojej polityki, wkrótce możemy pożegnać się z aktualnym wyglądem mapy naszego kraju. Część terenów już za niecałe trzy dekady znajdzie się bowiem pod wodą.

Na mapie z 2018 roku, szczególnie na północy naszego kraju, dominuje kolor zielony – symbolizujący tereny zalesione. Wkrótce to się zmieni

Interaktywna mapa pokaże świat w 2050 roku

Interaktywna mapa stworzona została na podstawie zbiorów danych, które pochodzą z całego świata, w tym między innymi raportu Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) - AR6. Mapa ma za zadanie w nowoczesny, a także przystępny sposób uświadamiać ludzi w kwestii kryzysu klimatycznego.

Ma na celu przewidzenie zmian pokrycia terenu w 2050 roku. Wykorzystując dane z obserwacji satelitarnych z dziesiątek lat, opracowano nową serię map, która klasyfikuje pokrycie terenu według typu i podatności na rozwój człowieka tłumaczą naukowcy.

Co więcej, twórcy mapy, dzięki numerycznemu modelowi terenu, który uwzględnia wiele zmiennych ilościowych oraz jakościowych - jak liczebność populacji czy PKB - opracowali prognozy, które dotyczą wysokości topograficznej powierzchni przybrzeżnych obszarów, przy uwzględnieniu zagrożenia wynikającego z przyszłego wzrostu poziomu morza.

Wysiłki naukowców doprowadziły do stworzenia mapy przedstawiającej obraz świata w 2050 roku. Ta pozwala nam dosadnie zrozumieć, jak mocno zmiany klimatyczne wpłyną na nasze życie.

Mapa Polski w 2050 r. według naukowców

Naukowcy nie mają dobrych wiadomości. Tak wkrótce będzie wyglądać Polska

Mapa daje możliwość porównania poszczególnych obszarów Ziemi z roku 2018 oraz 2050. Twórcy najwięcej uwagi poświęcili tym terenom, które są najbardziej podatne na zmiany mające związek z działalnością człowieka oraz kryzysem klimatycznym.

Na mapie z 2018 roku, szczególnie na północy naszego kraju, dominuje kolor zielony - symbolizujący tereny zalesione. W przyszłości miejsce lasów zajmą jednak pola uprawne - oznaczone kolorem różowym.

Co więcej, zmniejszy się liczba terenów zielonych w okolicach dużych miast - Warszawy, Wrocławia czy Poznania. Tym samym eksperci zwracają uwagę na rozrost ośrodków miejskich i aglomeracyjnych. Każda z tym miejscowości do 2050 roku będzie o wiele większa. Skutek to przede wszystkim migracja mieszkańców na obrzeża dużych miast.

W przyszłości mocno zmniejszy się liczba terenów zielonych w okolicach dużych miast - miedzy innymi Warszawy

Niedługo staniemy w obliczu poważnych wyzwań dla ludzkości?

Jak zauważają twórcy interaktywnej mapy, większość zmian, które uwzględniono, mają bezpośredni związek z działalnością człowieka, a także towarzyszącym jej przekształceniem naturalnego środowiska pod tereny przemysłowe bądź miejskie.

Kontynuowanie podobnej działalności w nieracjonalny sposób może doprowadzić do poważnych problemów. Jak bowiem wynika z mapy, zagrożone są duże miasta Polski. Do 2050 roku pod wodą mogą znaleźć się między innymi Gdańsk, Elbląg bądź Stegna.

Co więcej, eksperci przewidują, że w przyszłości coraz częściej będziemy mierzyć się z problemem susz, które w konsekwencji wpłyną na zdolność hodowli wybranych gatunków roślin.

