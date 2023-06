Spis treści: 01 Na czym polega przesilenie letnie?

02 Obrzędy na przesilenie letnie

03 Rytuały ochronne na przesilenie letnie

04 Prosty rytuał na przesilenie letnie

Na czym polega przesilenie letnie?

Przesilenie letnie, inaczej przesilenie czerwcowe uważane jest za astronomiczny początek lata i magiczny czas Nocy Kupały, magicznego święta Litha. To dzień, w którym następuje maksymalne wychylenie osi obrotu Ziemi w kierunku Słońca, a na półkuli północnej notuje się najdłuższy dzień w roku. Dzień ten nie jest stały i co roku wypada około 21–22 czerwca. W tym roku przesilenie letnie ma miejsce w środę.

Obrzędy na przesilenie letnie

Przesilenie letnie uznawane było zawsze przez naszych przodków za moment wyjątkowy i magiczny - to dlatego mieli oni specjalne obrzędy, które pozwalały im celebrować ten czas. Ludy z różnych rejonów Europy świętowały przesilenie na swój własny sposób, ale miały one zawsze sporo wspólnych elementów, takich jak np. palenie ognisk.

Według pradawnych wierzeń w dzień przesilenia letniego Matka Ziemia znajduje się u szczytu swoich sił. Słońce jest wysoko i ogrzewa nas swoimi promieniami, a my możemy świętować triumf światła nad ciemnością - od teraz aż do jesieni będziemy doświadczać jasnej strony życia.

Nasi przodkowie uroczyście obchodzili Noc Kupały, zwaną też Nocą Kupalną, Kupalnocką, Nocą Świętojańską lub potocznie Sobótką. Już wieczorem rozpalali oni ogniska, by móc w pełni wykorzystać siłę ognia, który oczyszcza i odstrasza złe energie. Ogień krzesano, pocierając o siebie dwa kawałki drzewa, czasem do rozpalenia używano także starej miotły, która symbolicznie miała wymieść z domu wszelkie śmieci i odpadki.

Ogniska należało rozpalać w miejscach dobrze widocznych, tak, by już sam ich blask zwalczał złe moce. Miał on także utrudnić poruszanie się... czarownicom, które tego dnia leciały na Łysą Górę. Do ognia wrzucano kłujące i palące rośliny, które miały wzmocnić siły odstraszające złe moce.

Noc Kupały była też świętem dziewcząt - wplatały one we włosy rośliny, głównie bylicę, która miała zabezpieczać je przed złą energią i śpiewały pieśń o Janie:

O biały Janie, przyjeżdżaj do mnie! Jeśli się chcesz ożenić, ja ci żonkę naraję, mój biały Janie

- nuciły.

Gdy dziewczęta kończyły śpiewy, do zabawy przyłączali się chłopcy i skakali przez ogień, by przejąć na siebie jego oczyszczającą moc. Gdy o świcie ogniska dogasały, odpalano od nich pochodnie i obchodzono z nimi zagrody i domostwa, by zapewnić ochronę przed złymi duchami.

Jednym z obrzędów związanych z przesileniem letnim było także poszukiwanie kwiatu paproci - znaku wielkiego szczęścia, mądrości oraz zdolności widzenia wszystkich skarbów ukrytych w ziemi. Zakwita on tylko raz w roku i bardzo ciężko go znaleźć, a osoba, która dostąpi tego szczęścia osiągnie bogactwo i możliwość wpływania na uczucia innych.

Rytuały ochronne na przesilenie letnie

Podczas przesilenia letniego nasi przodkowie odprawiali również rytuały ochronne z zastosowaniem ziół. Główną rolę grała wspomniana bylica, którą zakładano na rogi byków, by ustrzec je przed chorobami i urokami czarownic. Bukiety wieszano także na drzwiach - miały odstraszać złe duchy, chronić przed chorobami, ale też gwarantować rychłe zamążpójście. Takie bukiety musiały składać się z siedmiu czarodziejskich roślin:

bylicy

rosiczki

szałwii

łopianu

ruty

dziewanny

dziurawca.

Inne zioła i kwiaty z mocy których korzystano podczas przesilenia to:

cynamon

jemioła

krwawnik pospolity

naparstnica

rozmaryn

werbena

lawenda

nagietek

róża

rumianek

stokrotka

wrzos.

Podczas rytuałów korzystano także z mocy minerałów takich jak:

cytryn, dający obfitość i ochronę

diament, dający odwagę i uzdrowienie

karneol, dający odwagę, uzdrowienie i spokój

szmaragd, gwarantujący miłość i ochronę

tygrysie oko, dające energię, odwagę i dobrobyt.

Zdjęcie Bylica miała chronić Słowian przed złymi mocami / 123RF/PICSEL

Prosty rytuał na przesilenie letnie

Ty również możesz dziś wykonać prosty rytuał na przesilenie letnie, który połączy cię z dochodzącą dziś do głosu Matką Ziemią, zapewni spokój i ochronę:

1. Usiądź w swojej ulubionej, wygodnej pozycji, zamknij oczy i połóż dłonie na ziemi. Poczuj energię planety i to, jak przemieszcza się ona w całym twoim ciele. Zrelaksuj się.

2. Uspokój się i głęboko, powoli oddychaj. Postaraj się złapać swój własny rytm i wyobraź sobie, jak ten mocny oddech oczyszcza twój organizm i wtłacza do niego nową, dobrą energię. Jeśli masz w domu jeden z magicznych minerałów, weź jeden z nich do dłoni i lekko ściśnij. Możesz w myślach powtarzać intencję, związaną z przynależnością do Matki Natury lub wdzięcznością za jej dary.

3. Wciąż głęboko oddychaj i praktykuj wdzięczność aż poczujesz spokój i relaks.

Pamiętaj, że taka noc zdarza się naprawdę tylko raz w roku - dobrze ją wykorzystaj!

