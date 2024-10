Japońscy naukowcy przeprowadzili badanie, w którym sprawdzano zdolność pacjentów do utrzymania równowagi podczas stania na jednej nodze. Wyniki były jednoznaczne - osoby, które nie mogły wytrwać w tej pozycji przez co najmniej 20 sekund, miały wyższe ryzyko uszkodzeń naczyń krwionośnych w mózgu oraz tzw. "cichych udarów" , które często pozostają niezauważone, ale mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Aż 35 proc. badanych, którzy nie byli w stanie zaliczyć testu, miało w przeszłości udary tego typu.

Stanie na jednej nodze to doskonałe ćwiczenie, które nie tylko wzmacnia mięśnie nóg, ale również poprawia równowagę i koncentrację. Regularne wykonywanie tak prostego zadania może przyczynić się do poprawy koordynacji, co jest nieocenione w codziennym życiu, zwłaszcza podczas potencjalnych upadków, które mogą prowadzić do kontuzji. Pracując nad równowagą, możemy nie tylko poprawić naszą sprawność fizyczną, ale również zmniejszyć ryzyko poważnych schorzeń neurologicznych.