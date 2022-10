Na pewno każdej z nas przydarzyła się niemiła sytuacja związana z puszczonym oczkiem w rajstopach. Szykowna kolacja, ważne biznesowe spotkanie czy impreza - oczko w rajstopach zawsze pojawia się w najmniej oczekiwanej sytuacji. Aby temu zapobiec, warto poznać proste triki, które pomogą uratować sytuację.

Sposób na wytrzymałe rajstopy... wystarczy je zamrozić

Choć pomysł wydaje się dziwny, jest skuteczny! Aby tkanina, z której wykonane są rajstopy była bardziej wytrzymała, należy nową parę... zamrozić. Po rozpakowaniu rajstop z pudełka trzeba je lekko zwilżyć wodą i na około godzinę włożyć do zamrażalnika. Dzięki temu nasza garderoba stanie się trwalsza.

Oczywiście, tuż po wyjęciu rajstop z zamrażarki musimy poczekać chwilę, aż wyschną. Zatem cały zabieg musimy zaplanować odpowiednio wcześniej, nie tuż przed samym wyjściem z domu.

Co jednak, jeśli spieszymy się i nie zdążyliśmy poddać mrożeniu naszych rajstop? Warto znać proste triki.

Zdjęcie Jak poradzić sobie z oczkiem w rajstopach? Są na to proste sposoby. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Jak naprawić oczko w rajstopach? Są proste sposoby

Przezorny zawsze ubezpieczony, w tym przypadku w dodatkową parę rajstop. To najlepsze rozwiązanie na każdą kryzysową sytuację. Ale co zrobić, gdy akurat nie mamy przy sobie drugiej pary na przebranie? Na szczęście jest na to sposób.

Niezawodnym sposobem na uszkodzone rajstopy jest... użycie bezbarwnego lakieru do paznokci, który zalepi nasze oczko i tym samym zapobiegnie dalszemu zniszczeniu rajstopy. Ten prosty trik sprawdzi się w każdej sytuacji.

Jeśli nie mamy przy sobie lakieru, możemy użyć mydła w kostce. Nie jest to rozwiązanie tak skuteczne, jak trik z lakierem, ale w sytuacji kryzysowej warto wypróbować i taką metodę.

Jak przedłużyć trwałość rajstop?

Rajstopy, tuż po założeniu, możemy również spryskać lakierem do włosów

Pamiętajmy również, aby wybierać rajstopy dobrej jakości. Wybierając najtańszą parę w sklepie z góry skazujemy się na "oczko"

