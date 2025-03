Czy Wielki Piątek to dzień wolny od pracy?

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele katolickim. W ty roku wypada ono 20 kwietnia , rzecz jasna w niedzielę . Z kolei Wielki Piątek (18 kwietnia br.) to dla wiernych dzień zadumy i skupienia ; wówczas nie odprawia się mszy św. Tego dnia w Kościele katolickim sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej.

Argumentem przemawiającym za wprowadzeniem ustawowo dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek jest m.in. potrzeba odpowiedniego przygotowania się do Wielkanocy zarówno pod względem duchowym jak i organizacyjnym.

Na stronie PSL możemy nadal przeczytać wypowiedź prezesa Ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza, który twierdził wówczas: " Wielki Piątek to dla milionów Polaków dzień szczególny . Dajmy sobie szansę na uczestniczenie w uroczystościach religijnych i przygotowanie się do świąt . Skończmy dzień pracy o cztery godziny wcześniej".

W związku z tym 18 kwietnia br. w Wielki Piątek jest dniem, kiedy trzeba iść do pracy , o ile inaczej nie stanowi dany pracodawca.

To z kolei oznacza, że 17, 18 i 22 kwietnia, czyli w dni, które nie są ustawowo wolne od pracy, rodzice muszą zorganizować dzieciom opiekę, co dla wielu osób jest problematyczne. Jest to również jeden z argumentów podnoszonych podczas debat o potrzebie ustanowienia m.in. Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy.