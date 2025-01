Więcej dni wolnych w 2025 roku. Możesz mieć nawet 35 dni urlopu - poznaj zasady

Oprac.: Agnieszka Boreczek

W nowym roku bez wątpienia będziemy więcej wypoczywać (przynajmniej oficjalnie). Zmiany w Kodeksie pracy, które nabierają mocy prawnej w 2025 roku są korzystne dla pracowników. Zyskają oni dodatkowe dni wolne na odpoczynek oraz opiekę nad dziećmi. Za wszystkim stoją unijne dyrektywy i dążenie do wypracowania solidnego work-life balance dla Europejczyków, w tym także dla Polaków. Co dokładnie się zmieni? Sprawdziliśmy to.