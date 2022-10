Przelej mieszankę przez żebra kaloryfera. Różnicę poczujesz natychmiast

Życie i styl

We wnętrzu kaloryferów zalega kurz i osadzają się bakterie. Dlatego właśnie należy regularnie czyścić grzejniki. Jak to zrobić? Opcji jest kilka. Możemy usunąć z wnętrza kaloryfera nagromadzone tam nieczystości, posługując się przeznaczoną do tego szczotką. Istnieje jednak znacznie prostszy, a równie skuteczny sposób. Jaki?

Zdjęcie Wnętrze kaloryfera brudzi się stosunkowo szybko. Kurz gromadzi się w środku więc na pierwszy rzut oka go nie widać / 123RF/PICSEL