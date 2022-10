Spis treści: 01 Czy warto wyłączać ogrzewanie na noc? To ma wpływ na rachunki

02 Jaką temperaturę ustawić na noc? To uchroni cię przed wilgocią i grzybem w sypialni

03 Kiedy włączyć ogrzewanie w domu? Sezon grzewczy nie jest wyznacznikiem

04 Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Istnieje kilka sposób!

Włączać ogrzewanie na mniejszą moc i ogrzewać mieszkanie ciągle, czy nagrzać dane pomieszczenie i następnie zakręcić ogrzewanie? Grzać podczas naszej nieobecności w domu, czy też nie? I w końcu - zakręcać ogrzewanie na noc i spać ubranym cieplej, czy tego nie robić?

Nie każdy wie o tej funkcji pokrętła w kaloryferze. Oto co oznacza Pytań w rozpoczynającym się sezonie grzewczym 2022/23 jest sporo, a wszystko przez rosnące rachunki Polaków, w tym właśnie i za ogrzewanie. Oczywistym jest, że gdy dłużej nie ma nas w domu, kilka dni, tydzień i więcej, warto zakręcić ogrzewanie, bo nikt nie skorzysta z ciepłych pomieszczeń. Pamiętamy także o zakręcaniu ogrzewania, gdy wietrzymy pomieszczenie - wówczas ciepłe powietrze nie jest nam potrzebne w domu.

Warto także zainwestować w szczelne okna, tak, by ciepło nie uciekało przez nie, gdy nadejdą chłodne dni. Ale pytanie, które coraz częściej się pojawia, to czy zakręcać kaloryfery na noc? Okazuje się, ku zaskoczeniu wielu, że zakręcanie grzejników na noc... nie jest dobrym pomysłem na oszczędzanie!

Wszystko przez to, że ponowne uruchomienie grzejników od zera rano może nas kosztować więcej, niż ich zakręcenie na noc.

Zdjęcie Pozbycie się pleśni będzie bardziej żmudne i kosztowne i ekonomiczne ogrzewanie mieszkania w sezonie grzewczym / 123RF/PICSEL

Nawet chcąc zaoszczędzić i nawet wtedy, kiedy jesteśmy odporni na chłodniejsze temperatury, nie powinniśmy dopuszczać do wychładzania mieszkania. Przyjmuje się, że najlepszą temperaturą w ciągu dnia do funkcjonowania jest ok. 20 stopni Celsjusza, a w nocy optymalna temperatura do spania to 16-18 stopni. Ma to wpływ nie tylko na nasz komfort cieplny i przez to - jakość snu, ale także na samo pomieszczenie.

Niższa temperatura w pomieszczeniach takich jak sypialnia, czy łazienka zimą może doprowadzić do wykraplania się wilgoci, a w konsekwencji do powstawania grzybów oraz pleśni w ścianach, a pozbycie się ich są już znacznie kosztowniejszą inwestycją, niż regularne rachunki za ogrzewanie.

Porady Banalna sztuczka z folią. Zaoszczędzisz, a w domu będzie cieplej! Choć w wielu wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych sezon grzewczy ruszył już z końcem września lub z początkiem października, to nie oznacza to tego, że mieszkańców obowiązuje nakaz włączania kaloryferów.

Początek jesieni w Polsce to jeszcze często przewaga cieplejszych dni, więc warto kierować się tu prostą zasadą i włączać ogrzewanie, gdy temperatura na dworze spada poniżej 10 stopni, a w mieszkaniach poniżej 16 stopni Celsjusza. Jeżeli takie temperatury trwają jeden dzień, a później przychodzi ocieplenie, można się jeszcze wstrzymać. Kiedy zaś taka sytuacja trwa już dłużej, to wtedy nie ma co zwlekać z rozpoczęciem ogrzewania naszego mieszkania.

Zdjęcie Rachunki za ogrzewanie stale rosną. Jak znaleźć sposób na oszczędność? / 123RF/PICSEL

Prócz tego, że wbrew pozorom nie powinniśmy zakręcać kaloryferów na noc, bo to może zwiększyć nasze rachunki za ogrzewanie, a przed zimą powinniśmy sprawdzić szczelność naszych okien i nie grzać w trakcie wietrzenia, to istnieje jeszcze kilka innych rad, które pomogą nam zaoszczędzić w sezonie grzewczym.

Aby uniknąć zbyt wysokich rachunków za ogrzewanie:

Dostosuj temperaturę do swoich potrzeb, ale nie wychładzaj mieszkania

Lepsza stała średnia temperatura, niż zakręcanie i odkręcanie na maksymalną wartość kaloryferów

Dokonaj przeglądu instalacji grzewczej przed sezonem, odpowietrz kaloryfery

Sprawdzaj działanie systemu wentylacyjnego domu

Nie zasłaniaj kaloryferów meblami

Nie susz ubrań na grzejnikach

Jeżeli mieszkasz w domu, pomyśl o inwestycji w ocieplenie budynku