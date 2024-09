Przełom po 50 latach. Naukowcy odkryli nową grupę krwi

Naukowcy z NHS Blood and Transplant (NHSBT) w Bristolu, wspólnie z kolegami z Uniwersytetu w Bristolu, odkryli nową grupę krwi MAL, rozstrzygając trwającą pół wieku tajemnicę związaną z antygenem AnWj. To przełomowe odkrycie otwiera drogę do skuteczniejszego leczenia osób posiadających ten rzadki fenotyp.