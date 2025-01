Przełomowe odkrycie naukowców. Kot będzie mógł dożyć 30-tki?

Japoński naukowiec, dr Toru Miyazaki opracował specjalistyczną terapię, która może być ogromną szansą dla kotów , cierpiących na przewlekłą chorobę nerek. Stanowi ona zagrożenie dla ich życia i finalnie mocno je skraca. Średnia długość życia kota to 15 lat, ale chore mruczki zazwyczaj nie dożywają tego wieku - cierpią, stopniowo tracą odporność aż dochodzi u nich do niewydolności narządów i śmierci. Według dr Toru Miyazaki można temu zapobiec, a nawet drastycznie wydłużyć życie kotów!

Przewlekła choroba nerek dotyka aż 30 proc. kotów w wieku do dziesięciu lat. Dr Toru Miyazaki już w 2015 roku znalazł sposób, by skutecznie z nią walczyć. Naukowiec, który jest specjalistą immunologii na Uniwersytecie Tokijskim odkrył białko zwane inhibitorem apoptozy makrofagów, które pomaga nerkom wypłukiwać toksyny za pomocą ciał immunoglobinowych. Chociaż jest ono obecne we krwi wielu zwierząt, to u kotów często działa w sposób nieprawidłowy, co czyni je podatnymi na niewydolność nerek.