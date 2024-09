Nie tylko psy aportują. Koty też potrafią

Koty to, obok psów, najpopularniejsze i najbardziej kochane zwierzaki domowe. Jednocześnie to jedne z najbardziej fascynujących stworzeń na świecie, o których wbrew pozorom, wciąż wiemy niewiele. Nauka rozwija się jednak coraz szybciej i opiekunowie mruczków mogą już w miarę trafnie czytać ich nawet najbardziej nietypowe zachowania.

Wiemy już dziś np. że gdy koty mocno uderzają ogonem lub stroszą grzbiet, są zdenerwowane , a nawet szykują się do ataku. Gdy uciekają przed nami za szafę lub pod łóżko, czują się niepewnie lub po prostu szukają samotności. Gdy wystawiają brzuszek, zapraszają do zabawy, pokazując, że darzą nas pełnym zaufaniem.

Jak przekonuje Mikel M. Delgado i jego współpracownicy z Uniwersytetu Purdue, koty potrafią aportować i, co ciekawe, w przeciwieństwie do psów, nie nauczył ich tego człowiek. Naukowcy zebrali szczegółowe ankiety od kilkunastu tysięcy właścicieli psów i kotów i ocenili, że nawet 40 proc. kotów trzymanych w domu potrafi aportować! Przy 80 proc. psów wynik ten wypada dość blado, ale warto przypomnieć, że to człowiek nauczył psa aportować, by ten pomagał mu w polowaniach i zdobywaniu pożywienia. Kotom nie stawiał on takich zadań, a one i tak posiadły tę umiejętność.