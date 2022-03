Kim była Veronica Lueken i dlaczego jej wizje budzą kontrowersje?

Veronica Lueken jest jedną z wizjonerek i mistyczek, które zapisały się na kartach historii. Amerykanka twierdziła, że doświadcza widzeń, a przyszłość świata zdradza jej sama Najświętsza Maria Panna oraz inni święci Kościoła katolickiego.

Wróżka przepowiedziała śmierć Władimira Putina? Nie ona jedyna! Przesłania, które miały być przekazywane jej podczas objawień, głosiła w kościele pod wezwaniem świętego Roberta Bellarmine'a w Bayside oraz w Pawilonie Watykańskim w Parku Flushing Meadows.

Jednak w roku 1986 roku zwierzchnik rzymskokatolickiej diecezji w Brooklynie, oświadczył, że "drobiazgowe śledztwo ujawniło, iż nie ma zupełnie żadnych dowodów potwierdzających prawdziwość domniemanych objawień w Bayside", oraz że "przesłania i związana z nimi agitacja zawierają stwierdzenia sprzeczne z nauczaniem Kościoła Katolickiego".

Niektórzy sceptycy katoliccy zasugerowali nawet, że objawienia mogły być dziełem szatana, więc słowa jasnowidzki nie powinny budzić większego zainteresowania.

Veronica Lueken zobaczyła w swoich wizjach Polskę. Jej słowa budzą grozę

Jednak w jednej z jej wizji padły słowa dotyczące... Polski. Veronica Lueken zmarła w 1995 roku i zostawiła wtedy jedną przerażającą wizję dotyczącą Polski. Wydarzenia w naszym kraju jej zdaniem mogą być nawet zapowiedzią końca świata, a na pewno europejskiego porządku.

"Wtedy Chrystus pokazał mi coś nowego, coś, czego przedtem nie widziałam. Wziął mnie i powiedział: To są ostrzeżenia i znaki, których macie oczekiwać. I kiedy zobaczycie te wydarzenia, wiedzcie, że oczyszczenie jest blisko (...)'. I ujrzałam kraj. Na granicy tego kraju stali ludzie w mundurach i Pan Jezus powiedział, że to Rosjanie i że Rosja dokona inwazji na ten kraj i podbije go. I Pan Jezus powiedział, że tym krajem jest Polska. Rosjanie wejdą do Polski i zajmą ją. Po tym wszystkim powiedział mi, że ci ludzie otoczą też inny kraj. Widziałam ten kraj - to była Italia. Rosja uderzy na Włochy, ale gdy tam wkroczy, to wtedy ciemności okryją ziemię" - prorokowała Veronica Lueken.

Jasnowidzka twierdziła, że dni ludzkości na Ziemi są już policzone. Przewidziała, że kiedy dojdzie do końca świata, to nastąpi on w wyniku wielkiej eksplozji i Ziemia zderzy się ze Słońcem.

Patrząc jednak na sceptycyzm badaczy, a nawet członków Kościoła Katolickiego, słowa Veronicki Lueken nie są zbyt wiarygodnym źródłem czerpania wiedzy na temat naszej przyszłości.

