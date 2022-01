Jemima Packington, znana jako "Mystic Veg", jest wróżką, która prawdopodobnie jako jedyna na świecie przewiduje przyszłość za pomocą... szparagów. Kobieta twierdzi, że potrafi zobaczyć, co się wydarzy poprzez podrzucanie w powietrze warzyw i interpretowanie tego, jak łodygi ułożą się na ziemi.

Wróżenie za pomocą szparagów. Jak to wygląda?

Pochodząca z miasta Bath 65-letnia "szparagowa wróżka" zaczęła przewidywać przyszłość jako ośmiolatka. Jak twierdzi, odziedziczyła dar przepowiadania po swojej ciotce, która wróżyła z liści herbaty.

"Mystic Veg" do swoich przepowiedni używa jednego rodzaju szparagów - Worcestershire, które uprawiane są w Vale of Evesham czyli głównego dostawcy warzyw w Wielkiej Brytanii.

Jak wygląda jej wróżenie ze szparagów? Wróżka Jemima bierze garść szparagów, podrzuca je, a następnie bada ich rozłożenie.

"Szparagowa wróżka" przepowiedziała m.in. Brexit

Przez ostatnie lata Packington miała trafnie przepowiedzieć Brexit, wybór Borisa Johnsona na stanowisko premiera czy rezygnację z pełnienia książęcych funkcji przez Harry’ego i Meghan, a także kilka wydarzeń sportowych, jak zwycięstwo Andy’ego Murraya w Wimbledonie. W 2019 roku przewidziała, że wróci program "Big Brother" oraz że film "Narodziny gwiazdy" zostanie nagrodzony Oscarem. W 2021 roku mówiła, że w brytyjskiej rodzinie królewskiej będą miały miejsce narodziny i żałoba. Rzeczywiście -Meghan, księżna Sussex, urodziła Lilibeth, a książę Filip zmarł.

"Zwykle moje przewidywania są trafne w około 75 do 90 proc. Każdego roku przeglądam moje prognozy i myślę: tak, to się stało. Czasami zdarza mi się odczytać coś nie do końca poprawnie, ale nigdy nie jestem daleko"

- powiedziała dla portalu Metro.

Wróżka podkreśla, że szparagi zawsze są zjada na kolację, więc po jej wróżbach nic się nie marnuje.

Przepowiednia na 2022 rok. Nie tylko skandale w rodzinie królewskiej

"Szparagowa wróżka" ogłosiła swoje wizje na 2022 rok. W wypowiedzi dla mediów podkreśliła, że "należą one do jej najbardziej kontrowersyjnych".

Co wydarzy się na świecie według przepowiedni Jemimy Packington? Prorokini zabrała głos m.in. w sprawach politycznych i społecznych. Przewiduje, że Boris Johnson pozostanie na stanowisku premiera, "mimo całej złej prasy", a sir Keir Strarmer przestanie być liderem brytyjskiej Partii Pracy. Packington podkreśla także, że rodzinę królewską czeka jeszcze więcej smutku związanego ze skandalami.

"Mystic Veg" ma także konkretną wizję na temat pandemii. Według niej, COVID-19 i wszystkie warianty koronawirusa pozostaną z ludzkością już na zawsze, jednak każdy nauczy się żyć z nimi. Praca z domu stanie się normą, a obiekty rozrywkowe i sportowe znajdą sposób na rozwój, a jednocześnie zapewnianie wszystkim bezpieczeństwa. Do czasów sprzed pandemii nie wróci jednak turystyka - podróże mają być bardzo drogim i egzotycznym luksusem, na który będą mogli pozwolić sobie nieliczni.

Nową modą stanie się recykling i upcykling oraz wymiany barterowe. Ludzie będą mniej marnować. Mimo to, jak przewiduje "szparagowa wróżka", zmiany klimatyczne mają się utrzymywać, a coraz mniej krajów będzie działać na rzecz ich odwrócenia.

Packington odniosła się także do kultury i sportu. Jej zdaniem Oscara dla najlepszego filmu otrzyma obraz "Psie pazury" ("The Power of the Dog"), a Benedict Cumberbatch zostanie nominowany do nagrody dla najlepszego aktora.

"Będziemy zszokowani wiadomością o nieoczekiwanym upadku legend showbiznesu"

- podkreśla wróżka.

Według jej przepowiedni, Puchar Świata w piłce nożnej otrzyma w tym roku Chorwacja, a Manchaster United będzie czarnym koniem Premier League.

