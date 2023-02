Spis treści: 01 Przerażająca wizja Jackowskiego właśnie się spełnia? "Noc, błyski nad miastami..."

02 UFO nad Ameryką? Jackowski zabiera głos

03 Jackowski alarmuje! "To wisi w powietrzu..."

Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa, to jeden z najbardziej znanych polskich i rozpoznawalnych wizjonerów we współczesnej Polsce.

Jego przepowiednie niejednokrotnie budziły strach - w ostatnim czasie zabierał głos w sprawie wojny w Ukrainie oraz sytuacji w Polsce. W jednej z ostatnich przepowiedni zaalarmował o nadejściu kolejnej zarazy. Swoimi wizjami dzieli się zazwyczaj w trakcie transmisji za pośrednictwem swojego kanału w serwisie YouTube.

Teraz profeta zabrał głos w sprawie przyszłych poczynań światowych przywódców. Odniósł się również do zestrzelenia przez Amerykanów niezidentyfikowanych obiektów latających.

Przerażająca wizja Jackowskiego właśnie się spełnia? "Noc, błyski nad miastami..."

Zdjęcie Krzysztof Jackowski podzielił się kolejną wizją / Bartosz Krupa / East News / East News

W trakcie swojej ostatniej transmisji Jackowski odniósł się m.in. do zestrzelenia "niezidentyfikowanych obiektów" nad Alaską w USA i Jukonem w Kanadzie. Czy "inwazja UFO" to jego zdaniem sprawka Chińczyków? Oto, co uważa jasnowidz z Człuchowa:

Niebezpieczna kwestia. Coś może się zacząć od Alaski, a gdyby miało dojść do militarnego starcia, to mogłoby dojść do niego między Alaską a Syberią przekazał Jackowski.

Przypomnijmy, że zdaniem Pentagonu żaden z zestrzelonych obiektów nie stanowił militarnego zagrożenia. Natomiast czwarty z nich był niebezpieczny dla lotnictwa cywilnego i miał możliwości obserwacyjne.

Zapytany przez reportera amerykański generał nie wykluczył, że "niezidentyfikowane obiekty" mogą być sprawką... UFO.

- Nic nie wykluczam, pozostawiam to agencjom wywiadowczym - skwitował gen. VenHerck.

UFO nad Ameryką? Jackowski zabiera głos

Zdjęcie Krzysztof Jackowski regularnie dzieli się swoimi wizjami / Bartosz Krupa / East News

- Generał mówiący o tym, że nie wyklucza kosmitów? Amerykańscy pasjonaci UFO z niedowierzaniem przyjęli jego wypowiedź. Mamy skomplikowaną sytuację. Jeśli to już są hybrydowe próby wojenne, nie dziwię się, że pan generał sugeruje publicznie, że to UFO. Chyba lepiej powiedzieć coś takiego niż o próbach wojennych. Wtedy wybuchłaby panika, ludzie szturmowaliby sklepy, wypłacali pieniądze z banków - mówił Jackowski.

- Dopóki się da, można to wszystko tłumaczyć nawet tym, że atakuje nas kosmos. Widać coraz bardziej, że na świecie dzieją się rzeczy bardzo niedobre. Trzeba być ostrożnym w myśleniu, że to UFO... Chociaż to co się dzieje od 2020 roku... W 2019 roku powiedziałem już, że to ostatni normalny rok na świecie. Obawiam się, że teraz mamy do czynienia z początkiem lub próbą wojny hybrydowej, już otwartej - przekazał jasnowidz.

Jackowski alarmuje! "To wisi w powietrzu..."

Zdjęcie Krzysztof Jackowski regularnie dzieli się swoimi wizjami i przeczuciami dotyczącymi Polski i sytuacji na świecie / Bartosz Krupa / East News

W dalszej części transmisji przekazał, że o Alasce wspominał już wcześniej.

- Noc, potężne błyski nad miastami... Błyski... Akcja, to co się dzieje nad USA... Nad Alaską zaczną dziać się dziwne militarne rzeczy. F-16 musi zestrzelić obiekt, a to działanie wojskowe. Uwaga, będą błyski, ale nikomu krzywdy nie zrobią. Zapowiada się bardzo dziwny czas, którego nie będziemy rozumieć - podkreślił wizjoner z Człuchowa.

Jackowski zwrócił uwagę, że o wojennych działaniach dowiemy się najpóźniej jak to tylko będzie możliwe.

- Panika, kolejki do stacji paliw, kolejki w sklepach i bankach... Tak reagowaliśmy na wybuch wojny w Ukrainie. Co mogłoby się dziać w USA, Kanadzie, Europie, gdyby pan z Pentagonu sugerował, że to momenty zaczepne Chin i Rosji czy przekroczenie granicy powietrznej USA i Kanady. Moim zdaniem mamy tu do czynienia z farsą. Logiczne, że Pentagon będzie sugerował, że to UFO i że cywilizacja pozaziemska ingeruje w ziemię. Tylko dlatego, aby nie przyszło nam na myśl, że świat zaczyna robić operacje zbrojne i to jeszcze w krajach, które nie wypowiedziały sobie wojny. Ale ona wisi w powietrzu - podzielił się swoimi przemyśleniami Jackowski.

