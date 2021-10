We wrześniu i październiku w polskich lasach można usłyszeć nietypowe odgłosy. Ludzie mylnie interpretują przeraźliwe dźwięki jako nadciągające zagrożenie. Zazwyczaj są to jednak jelenie, które dają znać o swoim położeniu i gotowości do przedłużenia gatunku.

Rykowisko, czyli okres godowy jelenia szlachetnego rozpoczyna się w połowie września i trwa przez około cztery tygodnie. Ryki samców są niekiedy tak głośne, że możne usłyszeć je już z odległości kilku kilometrów.

Dzięki odgłosom samiec jelenia chce zwabić partnerkę, by odbyć z nią gody. Ryki mają także za zadanie odstraszenie konkurenta, który mógłby czaić się w pobliżu. Zwierzęta nie są wówczas groźne. Warto jednak zachować należytą ostrożność i nie podchodzić do jeleni zbyt blisko. Burza hormonów sprawia, że są wyjątkowo energiczne.

Rykowisko: jeleń szlachetny to "król lasu"

Jelenie szlachetne to bardzo majestatyczne zwierzęta. To również jedne z największych ssaków z rodziny jeleniowatych, jakie można spotkać w polskich lasach. Charakterystyczną cechą ich wyglądu jest rozłożyste poroże. Poruszają się z gracją, przez co leśniczy często nazywają je "królami lasu". Na co dzień nie jest łatwo spotkać jelenia szlachetnego. Jest bowiem wyjątkowo płochliwy i unika kontaktu z człowiekiem. Ponadto, wyróżnia go bardzo dobry słuch i węch. Na ogół bez większych trudności lokalizuje nadciągające zagrożenie.



Okres godowy to dla jeleni bardzo intensywny i wyczerpujący czas. Zwierzęta są wówczas owładnięte chęcią przedłużenia gatunku, przez co mogą błędnie interpretować sygnały nadciągające z otoczenia. W czasie rykowiska jelenie szlachetne są bardzo aktywne, przez co mogą stracić nawet do 30 proc. swojej masy. Stają się wówczas słabsze i mniej uważne, a to czyni je łakomym kąskiem dla myśliwych. Okres rykowiska to niestety najważniejszy moment w sezonie łowieckim.

Rykowisko: trwają protesty przeciwko polowaniom

Niezmiennie od lat toczą się protesty, które mają na celu uniemożliwienie myśliwym polowania w czasie rykowiska. Zwierzęta, chcące przedłużyć gatunek są wówczas mniej czujne i rykiem przyciągają myśliwych. Zdaniem aktywistów, okres godów powinien być celebracją życia, a nie pretekstem do zabijania.

Polowania w czasie rykowiska są niebezpieczne także dla ludzi przebywających wówczas w lasach w celu obserwacji jeleni. Ta bardzo popularna atrakcja każdorazowo przyciąga miłośników przyrody i osoby zaciekawione życiem zwierząt. Turyści podążający śladami jeleni mogą zostać postrzeleni, przez nieuważnych myśliwych.

