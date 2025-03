Pierwszy element zasady 10-3-2-1-0 to rada, by 10 godzin przed położeniem się do łóżka zrezygnować z napojów zawierających kofeinę: kawy, mocnej herbaty, popularnych napojów gazowanych. Spożyta rano filiżanka kawy oczywiście nie pozbawi nas całkowicie snu, ale udowodniono, że utrzymuje się w organizmie nawet ponad 6 godzin, eksperci zalecają więc dodatkowy "zapas", aby być pewnym, że pobudzająca substancja nie krąży już w naszym ciele.

Zakończ wykonywanie obowiązków związanych z pracą a nawet myślenie o niej na maksymalnie 2 godziny przed położeniem się spać. Dotyczy to zwłaszcza osób wysyłających służbowe e-maile ze swojego telefonu albo przeglądających raporty czy uzyskane cele. Udowodniono, że taki rodzaj korzystania z czasu ekranowego tuż przed snem pobudza i aktywuje mózg znacznie bardziej niż np. oglądanie filmików czy telewizji. A to bezpośrednio powoduje problemy z zaśnięciem.

Reguła mówi jasno: gdy rano dzwoni budzik, nie należy wciskać przycisku "drzemka". Prowadzi to do poważnych zaburzeń snu, rozregulowuje organizm i nie przynosi nic dobrego. Choć to bardzo kuszące, by pospać choćby dodatkowe 5 czy 10 minut, ale w skali dnia te kilka minut nie da nam ani dodatkowej porcji odpoczynku ani lepszego startu w dzień. Lepiej wstać natychmiast po pierwszym budziku. Jeśli masz w tym problem, spróbuj ustawić budzik dalej od łóżka, by nieuniknione było wstanie aby go wyłączyć.