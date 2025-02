Skąd bierze się bezsenność i jak jej zaradzić?

Problemy ze snem mają różnorodne oblicza. Mogą objawiać się trudnościami z zasypianiem lub częstym wybudzaniem w nocy, co negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie. Niestety jest to częsta przypadłość, a przyczyn może być wiele. Jeżeli domowe metody, takie jak napary ziołowe, medytacja lub suplementy nie pomagają, to warto udać się do specjalisty. Niekiedy podłożem bezsenności jest stres, leki lub konkretne choroby, takie jak depresja i choroby układu nerwowego. Jednak prawidłową diagnozę może wystawić wyłącznie lekarz.

Jednakże w pierwszej kolejności należy też upewnić się, czy higiena snu nie pozostawia wiele do życzenia. Co to oznacza? Niektóre zachowania mogą psuć nasz rytm okołodobowy, np. drzemki w ciągu dnia. Przed położeniem się spać trzeba ograniczyć korzystanie z urządzeń takich jak telefon i telewizor, oraz nie spożywać tłustego jedzenia. W ciągu dnia warto zadbać o aktywność fizyczną, która pozwoli zmęczyć się przed pójściem do łóżka. Korzystnie na jakość snu wpływa też wywietrzone pomieszczenie i optymalna temperatura powietrza. Często problemem bywa także nieprawidłowa dieta i niedobór konkretnych witamin.

Nie możesz się wyspać? Być może brakuje ci tych witamin

Witamina D wspomaga produkcję melatoniny, hormonu regulującego cykl snu i czuwania, który odpowiada za prawidłowy rytm dobowy organizmu. Jej niedobór może powodować trudności z zasypianiem, częste wybudzanie się oraz skrócenie długości snu, co w dłuższej perspektywie negatywnie wpływa na regenerację organizmu. Witamina D jest syntetyzowana w skórze pod wpływem promieniowania UVB, więc jej niedobory często występują w okresie jesienno-zimowym, gdy ekspozycja na słońce jest ograniczona. Można dostarczać ją również z pożywieniem - jej bogatym źródłem są tłuste ryby, takie jak łosoś, śledź i pstrąg, a także nabiał, mięso, podroby oraz grzyby.

Dodatkowo brak witamin z grupy B, zwłaszcza B6, może zaburzać funkcjonowanie układu nerwowego i produkcję melatoniny, co prowadzi do problemów ze snem i obniżenia nastroju. Witaminy z tej grupy odgrywają kluczową rolę w metabolizmie neuroprzekaźników, takich jak serotonina, która również wpływa na regulację snu i samopoczucie. Składniki te znajdują się w mięsie, rybach, nabiale, orzechach, warzywach oraz owocach.

Natomiast witamina C wspomaga wchłanianie tryptofanu, aminokwasu niezbędnego do produkcji serotoniny i melatoniny, co również wpływa na jakość snu. Jej odpowiednia podaż wspiera także funkcjonowanie układu odpornościowego i pomaga w redukcji stresu oksydacyjnego, który może negatywnie wpływać na regenerację organizmu. Dobrym źródłem witaminy C są warzywa, takie jak papryka, natka pietruszki, brokuły, a także owoce - czarne porzeczki, kiwi i cytrusy.

Kiwi są nie tylko znakomitym źródłem witaminy C, ale również potasu Canva Pro INTERIA.PL

Jak bezsenność wpływa na organizm? Skutki mogą być przykre

Jeśli bezsenność bywa nawracająca, należy jej się przyjrzeć, gdyż może odbić się na zdrowiu – zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Niewystarczająca ilość snu prowadzi do rozdrażnienia, braku koncentracji, zwiększenia podatności na stres i spowolnienia reakcji. Można zauważyć wtedy łaknienie na niezdrowe jedzenie i złe samopoczucie. Dodatkowo wpływa na pogorszenie się odporności, układu sercowo-naczyniowego i gospodarki hormonalnej, a nawet do powstawania chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimera i Parkinsona – zwłaszcza w przypadku osób starszych.

Długotrwałe problemy ze snem zwiększają także ryzyko depresji i zaburzeń lękowych, prowadząc do ogólnego pogorszenia jakości życia. Brak regenerującego odpoczynku może skutkować przewlekłym zmęczeniem, osłabieniem mięśni oraz spadkiem wydolności organizmu. W skrajnych przypadkach nieleczona bezsenność może nawet skrócić długość życia, dlatego warto zwrócić uwagę na jej przyczyny i zadbać o higienę snu.

Brak snu przyczynia się także do powstawania niedoskonałości skórnych i zmarszczek Canva Pro INTERIA.PL

