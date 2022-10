Przez botoks wygląda jak chomik: "Zrobiłabym to jeszcze raz"

Jak każdy zabieg, aplikowanie wypełniaczy, takich jak kwas hialuronowy, czy botoks, wiąże się z różnymi powikłaniami, których skutki często mogą trwale oszpecić. Ważne, by decydując się na zabieg medycyny estetycznej nie szukać oszczędności, ponieważ skutki nieodpowiedniej aplikacji produktu, oszczędzanie na samym wypełniaczu, bądź niesanitarne warunki wykonania zabiegu mogą wręcz okaleczyć, Tak było w przypadku Tamiki.

Chciała poprawić wygląd. Przeraźliwie się oszpeciła

Miłośniczka medycyny estetycznej - Tamika Rawson - by poprawić swój wygląd, zdecydowała się na aplikacje botoksu w dolną część swojej twarzy. Niestety, wcale nie dodało jej to urody - wręcz przeciwnie. Aplikacja botoksu wiąże się z ryzykiem: opadającymi powiekami, osłabieniem mięśni twarzy, a nawet zezem. Kobieta skutki te odczuła na własnej twarzy. Tamika Rawson, popularna Instagramowa modelka, pokazała nagranie, które wprost ujawnia fatalne skutki nieudanych zabiegów medycyny estetycznej. Kobieta, prezentując je, sama nie mogła powstrzymać śmiechu, który spowodowany jest jej tak karykaturalnym, że aż zabawnym wyglądem.

Nagranie zatytułowała "kiedy zabieg botoksu szczęki pójdzie nie tak". Na początku twarz modelki wygląda normalnie, jednak po sekundzie nagrania na jej policzkach pojawiają się ogromne "kule", spowodowane źle wykonanym zabiegiem, które sprawiają, że kobieta wygląda wręcz jak chomik.

Wygląda, jak chomik z zapasem jedzenia w policzkach. Nie zniechęciło jej to do medycyny estetycznej

Modelka z Instagrama, mimo że nieudany zabieg niezwykle ją oszpecił, niezbyt się przejęła. "Nie martwcie się drodzy, botoks utrzymuje się tylko trzy miesiące" - napisała, dodając, że to doświadczenie nie zniechęciło jej zapału do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej.

Poczekam, aż to wszystko zniknie i zacznę od nowa przekazała użytkownikom komentującym nagranie

Nieudany zabieg estetyczny. Internauci nie mogli się powstrzymać!

Internauci w komentarzach pod filmikiem zgodnie stwierdzili, że kobieta po nieudanym zabiegu wyjątkowo przypomina chomika chowającego w swoich policzkach zapasy. Użytkownicy podzielili się również swoimi przemyśleniami co do nieudanych zabiegów medycyny estetycznej:

Zdarzyło mi się to. Osoba wykonująca zabieg powinna zaoferować bezpłatny retusz

"To z powodu niewystarczającej ilości botoksu w najgłębszym mięśniu. Trzeba dodać więcej wypełniacza na kolejnym zabiegu, dwa tygodnie po pierwszym" - tłumaczy kolejna użytkowniczka.

TikTok

Ekspertka z klikini medycyny estetycznej angielskiego portalu The Sun skomentowała nieudany zabieg Tamiki:

Powodem niepowodzenia tego zabiegu jest przeniknięcie roztworu do sąsiedniego mięśnia, co z kolei jest spowodowane niedokładnym celowaniem w mięsień, lub zbyt dużym rozcieńczeniem produktu.

Rupesh Shah wyjaśnia również, że by uniknąć podobnych skutków ubocznych, należy korzystać jedynie wykwalifikowanych i profesjonalnych specjalistów, którzy odpowiednio rozcieńczą produkt, oraz dobrze doprowadzą go do mięśnia. A czy wy zdecydowalibyście się ponowić taki zabieg medycyny estetycznej?

