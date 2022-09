Spis treści: 01 Operacje Mz. Dani

02 "Mężczyźni traktują mnie jak zabawkę"

03 Sobowtórka Barbie nie narzeka na brak zainteresowania

04 Barbie i kobiece krągłości?

"Życie wcale nie jest takie fantastyczne dla sobowtórki lalki Babrie" - podaje New York Post. Amerykański tabloid opublikował zwierzenia pochodzącej z Wisconsin influencerki Mz. Dani, która wydała ponad 50 tys. dolarów, aby upodobnić się do lalki Barbie. Metamorfoza okazała się jednak sporą przeszkodą w budowaniu relacji z mężczyznami. Mz. Dani szczerze wyznała, jak teraz traktują ją mężczyźni.

Instagram Post

Zobacz również: Tak ubrała się do restauracji. Interweniowała obsługa

Reklama

Operacje Mz. Dani

Mz. Dani przez lata poddawała się licznym operacjom plastycznym. Zależało jej na tym, aby jak najbardziej upodobnić się do lalki Barbie. Poprawiała twarz i ciało, nie szczędziła pieniędzy na botoks i wypełniacze. Ostatecznie okazało się, że wymarzony wygląd może stać się przeszkodą na drodze do szczęścia w miłości. Influencerka zdradziła, że płeć przeciwna chce nawiązać z nią znajomość tylko ze względu na jej wygląd.

Instagram Post

Zobacz również: Jest sobowtórem Marylin Monroe. Za jej wygląd grożą jej śmiercią

"Mężczyźni traktują mnie jak zabawkę"

- Moje życie uczuciowe jest naprawdę trudne. Mężczyźni patrzą na mnie jak na zabawkę - zdradziła w rozmowie z New York Post Mz. Dani. Influencerka dodaje, że czuje się przez to "uprzedmiatawiana". - Patrzą tylko na mój wygląd zewnętrzny i okazuje się, że to jedyne, na czym im zależy. Rzadko zdarza się, że jakiś mężczyzna chce mnie poznać i dowiedzieć się, jaka jestem naprawdę.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Sobowtórka Barbie nie narzeka na brak zainteresowania

Od czasu metamorfozy, Mz. Dani obserwuje na Instagramie ponad 600 tys. osób. Na brak komplementów z pewnością nie może narzekać - obserwatorzy nazywają ją "piękną", "oszałamiającą" i "nie z tego świata". Zdarza się nawet, że określają ją mianem "żywej Barbie".

- Moim zdaniem Barbie jest piękna. Ma idealny wygląd - długie, szczupłe nogi, wąską talię, dużą pupę, duży biust i szczupłe ramiona - wyznaje Mz. Dani na łamach New York Post. - Lalka Barbie to "królowa", do której chcą się upodobnić wszystkie młode dziewczyny. Bawimy się nią jako dzieci i uważamy, że powinnyśmy wyglądać idealnie jak ona. Jednak nie ma ona czegoś, co mam ja. Czyli kobiecych kształtów.

Zobacz również: Wiek ma być głównym problemem w jej relacjach z mężczyznami. Wyjawiła, ile ma lat

Barbie i kobiece krągłości?

Influencerka ma nadzieję, że w przyszłości producent lalek Barbie zdecyduje się na stworzenie lalek Barbie mających krągłości. Jej marzeniem jest wyprodukowanie własnych zabawek, które byłyby do niej podobne.

- Bardziej "zaokrąglone" lalki byłyby bardziej realistyczne. Pokazałaby, że kobiety mają różne kształty i rozmiary. To pomogłoby poczuć się młodym dziewczynom bardziej komfortowo w swoim ciele od najmłodszych lat - zwróciła uwagę influencerka.

Instagram Post

***

Zobacz również: