Nieszczęśliwy wypadek Lily Magno

Gdy Lily miała 13 lat na skutek wypadku na deskorolce, uszkodziła jamę ustną. TokTokerka podczas niefortunnego upadku zniszczyła aparat ortodontyczny. Chociaż miała na sobie zarówno kask, jak i ochraniacze, nie uchroniła się przed tragicznymi następstwami zdarzenia.

Lily bezpośrednio po wypadku nie straciła żadnych zębów. Zniszczony aparat spowodował jednak poważne uszkodzenie dziąseł. Uraz okazał się poważny i przewlekły. 10 lat po nieszczęśliwym wypadku w dziąsła wdała się poważna infekcja. Lekarze, chcąc ratować dziewczynę, musieli usunąć część uzębienia.

Lily straciła trzy przednie zęby. Dziewczyna musiała zdecydować się na protezę, ponieważ uszkodzenia dziąseł były zbyt duże, by założyć implanty. "Byłam zamartwiona - protezy w wieku 24 lat!" - tłumaczy na TikToku.

Lily Magno odważnie mówi o życiu z protezą

TikTokerka po jakimś czasie przyzwyczaiła się do protez. Największym problemem jest dla niej to, że musi zdejmować sztuczne uzębienie przed posiłkami. Lily udostępniła na TikToku film ukazujący, z jaką reakcją spotyka się, gdy chce jeść lunch na mieście. Ludzie gapią się na jej uzębienie i wytykają ją palcami. Wścibscy podchodzą i pytają, dlaczego w tak młodym wieku nie ma przednich zębów. Pod koniec filmu Lily wkłada protezy i uśmiecha się do gapiących się na nią ludzi. Wówczas przechodniom robi się głupio. Film zdobył już niespełna 70 tys. wyświetleń.

25-latka nie może znaleźć miłości i pracy

Lily przez protezy ma problem ze znalezieniem miłości. Tłumaczy, że czaka na mężczyznę, który zaakceptuje ją i pokocha mimo sztucznych zębów. "Kiedyś przeszkadzało mi, że faceci oceniali mnie na podstawie zawartości mojego uzębienia. Jeśli ktoś, z kim jestem na randce, reaguje negatywnie, gdy zdejmuje protezę, udowadnia, że jest niedojrzały"- tłumaczy dziewczyna.

Protezy pokrzyżowały również plany zawodowe Lily. Jednym z największych marzeń dziewczyny była kariera w modelingu. Odpowiedni wzrost i wyjątkową urodę TikTokerki doceniły agencje. Gdy dziewczyna miała rozwinąć skrzydła, w dziąsła wdała się infekcja.

Lily nie poddaje się, chociaż ma świadomość, że braki w uzębieniu mogę stanowić problem podczas sesji zdjęciowych czy też kampanii. Ma nadzieję, że ludzie docenią jej zaangażowanie i dadzą jej szansę, mimo protezy.

25-latka często publikuje na TikToku filmy, w których dzieli się z fanami sytuacjami z codziennego życia. Pokazuje, jak trudno jest nosić protezę w tak młodym wieku. "Zrobiłam z moich sztucznych zębów znak rozpoznawczy. Znalazłam swoją niszę. Liczba osób chcących nawiązać ze mną kontakt, była szalona!" - zaznacza.

