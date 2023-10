Symbolika we śnie. Co reprezentuje pies?

Interpretując sny, warto zaznajomić się z symboliką poszczególnych elementów, które zobaczyliśmy podczas drzemki. Jaka jest zatem symbolika psa? Pupil najczęściej jest kojarzony jako przyjaciel człowieka i pozytywnymi emocjami. Reprezentuje wierność oraz lojalność wobec swoich ukochanych właścicieli. Zwierzak jest również symbolem towarzyskości. Należy pamiętać, że znaczenie snu zależy także od naszych emocji. Analiza snów nigdy nie jest jednoznaczna i zależy od bardzo wielu czynników. Jednakże symbolika może być przy tym pomocnicza.

Zdjęcie Skup się na tym, jakie emocje towarzyszą ci we śnie / Pixabay.com

Co jeśli przyśnił mi się pies? Co to oznacza?

Pies we śnie zazwyczaj jest dobrym znakiem. Jeśli widzimy pupila, to oznacza, że czekają nas nowe znajomości w niedalekiej przyszłości. Niepozorne spotkanie przerodzi się w prawdziwą przyjaźń. Jeśli jednak w tym śnie bawimy się ze zwierzakiem, to znak, że niewygodna dla nas relacja się nieco rozluźni.

Pies we śnie nie zawsze zwiastuje dobre sytuacji. Jeśli śnimy, że pies nas ugryzł, oznacza to, że czeka nas poważna kłótnia z powodu pieniędzy. Jeżeli zobaczymy szczekającego psa, należy na siebie zacząć uważać. To przestroga przed niebezpiecznie ciężką chorobą lub groźnym wypadkiem. Gryzące się psy oznaczają przykrą i frustrującą kłótnię w rodzinie. Próba pogodzenia bliskich będzie bezskuteczna.

Zdjęcie Zabawa z pupilem we śnie to nie zawsze dobry omen / Getty Images

Co oznacza, gdy śni się czarny pies?

We śnie często mają znaczenie również kolory. Jeśli sierść pupila była czarna, znaczy to, że ktoś, kogo nie osądzalibyśmy o zdradę, naruszy nasze zaufanie. Biały pies zwiastuje miłą znajomość. Natomiast rasowy podpowiada, że oceniamy ludzi w zbyt powierzchowny sposób. Jeżeli zwierzę jest duże, możemy spodziewać się sporych zmian. Mały pies mówi nam, abyśmy skupili się na drobnych sprawach, gdyż większe przedsięwzięcia skończą się porażką.

Zdjęcie Wielkość psa we śnie ma znaczenie / Getty Images