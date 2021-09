Przyszłość Meghan i Harry'ego jest zapisana w gwiazdach. Debby Frank zaskoczyła słowami o małym Archiem

Kim jest Debby Frank?

Debbie Frank to jedna z najpopularniejszych astrolożek na świecie.

W branży pracuje od 1984 roku, a dekadę od rozpoczęcia kariery zaczęła pisać horoskopy dla znanych magazynów takich jak: SHE, Daily Mail online, Hello, Instyle, Sunday Express czy Daily Mirror.

Do dziś często wypowiada się na ich łamach jako ekspertka.

Dużą sławę Debbie Frank przyniosła współpraca ze znanymi osobami, w tym również z księżną Dianą, z którą miała mieć bardzo dobry kontakt aż do jej śmierci w 1997 roku.

Małżonka księcia Karola miała ufać jej słowom bezgranicznie tym bardziej że były przyjaciółkami, więc astrolożka dobrze wiedziała, co działo się w Pałacu Buckingham.

Co ciekawe, wygląda na to, że wiele przepowiedni Debbie Frank na temat brytyjskiej rodziny królewskiej rzeczywiście się spełniło.

Astrolożka odległe lata temu z kart dowiedziała się ponoć m.in. o tym, że lady Diana "nigdy nie zostanie królową".



To jednak jeszcze nic, bo przewidziała również, że matka książąt Williama i Harry'ego oraz ich ojciec, książę Karol nie będą razem szczęśliwi i rozstaną się, a to wszystko naprawdę miało przecież później miejsce!



Astrolożka księżnej Diany wiedziała, że Harry i Meghan namieszają?

Zdjęcie Meghan i Harry zaskoczyli ostrymi słowami odnośnie rodziny królewskiej u Oprah / Daniel Leal-Olivas / AFP / East News

Debby Frank w przepowiedniach dla Windsorów wcale nie poprzestała jedynie na swojej przyjaciółce, księżnej Dianie. Po jej śmierci nadal kontynuowała rozważania na temat brytyjskiej rodziny królewskiej i robi to zresztą do dziś.



Jeszcze na długo przed Megxitem, bo w 2018 roku, Debbie Frank przepowiedziała, że Meghan Markle i książę Harry nie odnajdą się na brytyjskim dworze.

Zdradziła, że aktorka nie będzie czuła się komfortowo wśród innych członków rodziny królewskiej, podobnie jak przed laty było z księżną Dianą.

Wspomniała, że w przypadku trudnego okresu, niełatwo będzie jej sobie poradzić, ponieważ zwyczajnie, nie będzie miała z kim o tym porozmawiać i razem z mężem może zapragnąć opuścić kraj. Powiedziała, że będzie to dla nich czas ważnych decyzji.

Jak później się okazało, słowa Debbie Frank okazały się prorocze, choć początkowo większość ludzi podchodziła do nich sceptycznie.

Meghan i Harry praktycznie odcięli się od rodziny księcia, przeprowadzili się do USA, a o swoich trudnościach opowiedzieli w długim i wyczerpującym wywiadzie u Oprah.



Kiedy to się stało, wiele osób uzmysłowiło sobie, że przecież Debbie Frank to przewidziała!



Myślę, że oni są tutaj po to, aby zmieniać świat — będą robić rzeczy w zupełnie innym kierunku, niż się spodziewamy. Otworzą nasze oczy i podniosą świadomość na cele charytatywne. Są niesamowitą parą. Debby Frank

Mały Archie będzie buntownikiem?

Debbie Frank zaraz po narodzinach małego Archiego opublikowała na Instagramie post, w którym odniosła się do kosmogramu chłopca, który, notabene, jest bardzo interesujący i może świadczyć o silnym charakterze dziecka Harry'ego i Meghan.

Pierworodny syn Sussexów jest Bykiem, który przyszedł na świat o godzinie 5:26, a więc o wschodzie słońca.

Czyni go to niezwykle potężną duszą, tym bardziej że jego księżyc znajduje się w znaku Bliźniąt, co pozwala przypuszczać, że w przyszłości Archie będzie komunikatywną i otwartą osobą.

Może być jednak przez to również niespokojny i porywczy.

Co ciekawe, astrologicznym Bykiem jest również córka księcia Williama, Charlotte i prababcia chłopca, królowa Elżbieta II.



Zdjęcie Na pierwszy rzut oka mogło wydawać się, że Harry i Meghan są szczęśliwi w Wielkiej Brytanii, ale prawda była zupełnie inna... / Chris Allerton / copyright SussexRoyal/Press Association / East News

Debbie Frank uważa, że Archie wyrośnie na ekstrawertyka, który będzie żądny przygód i niezależny oraz nie będzie się bał uciekać przed schematami.

Najbardziej interesujące jest jednak to, że astrolożka w przyszłości widzi Archiego jako przyjaciela syna księcia Williama i Kate Middleton, księcia Louisa.

Jest to dość ryzykowne stwierdzenie, biorąc pod uwagę to ile kilometrów ich dzieli oraz, jak chłodne stosunki mają obecnie ich rodzice.

Być może jednak będzie to prawdziwy przełom, a Archie i Louis zapragną pogodzić zwaśnione rodziny? Wszystko pokaże przyszłość!

