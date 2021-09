Kate Middleton i księżną Charlotte zdziwiły obsługę i klientów baru

Kate Middleton oraz księżniczka Charlotte podróżowały czarnym Range Roverem. Przyszła królowa Wielkiej Brytanii prawdopodobnie odebrała córeczkę ze szkoły i razem z dziewczynką zmierzała w kierunku domu. Mama i córka postanowiły nagle zrobić przystanek w nietypowym miejscu - londyńskim pubie.

Z samochodu na początku wyszła szefowa ochrony, która upewniła się, że miejsce jest bezpieczne. Później do pubu weszły księżna Kate razem z małą Charlotte. Okazało się, że dziewczynka pilnie musiała skorzystać z toalety i poprosiła mamę o to, by zatrzymała się z najbliższej restauracji. Obsługa nie miała nic przeciwko.

Kate Middleton i księżna Charlotte wydały się klientom sympatyczne

Klienci lokalu byli zdziwieni tą niecodzienną sytuacją. Jedna z kobiet, które wówczas przebywały w barze, postanowiła opisać zdarzenie w rozmowie z "The Mirror". Maggie McKinney zaznaczyła, że zarówno żona księcia Williama, jak i mała Charlotte wydawały się bardzo sympatyczne.

Siedziałam na krześle i jak gdyby nigdy nic spojrzałam przed siebie. Wtedy moim oczom ukazała się Kate Middleton. Tak, chodzi o księżną Cambridge, która weszła do pubu w towarzystwie księżniczki Charlotte. Dziewczynka biegła za mamą

Według relacji świadków księżna Chambrige i Charlotte nie zatrzymały się z barze na dłużej. Po skorzystaniu w toalety dziewczynka chwyciła mamę za rękę i pomaszerowała w stronę wyjścia. "Księżna i mama podziękowały za gościnę i wyszły z lokalu. Były w pubie nie dłużej niż 10 min. Kate ubrana była jak zwyczajna kobieta, wydała mi się bardzo ładna" - tłumaczy Maggie McKinney.

Księżna Charlotte zadziwia zachowaniem Brytyjczyków

Mała Charlotte jest ulubienicą Brytyjczyków, nic dziwnego, że jej obecność w pubie wywołała taką sensację. Dziewczynka jest charakterna, o czym często wspominają członkowie jej rodziny. "Lubisz kłopoty? Jesteś jak moja mała Charlotte!" - powiedział w rozmowie z mediami książę William, zaznaczając, że dziewczynka sprawia więcej problemów wychowawczych niż starszy brat, George.

Mała Charlotte pokazała, swój charakterek już kilka razy podczas wystąpień publicznych. Najgłośniejszym incydentem w udziałem dziewczynki był ten, kiedy dziecko pokazało język fotoreporterom. Zmieszana księżna Kate usiłowała zamaskować krępującą sytuację śmiechem.

