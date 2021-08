Psychopatę poznasz po ruchu głowy? Zaskakujące wnioski

“Psychopaci różnią się od innych osób tym, w jaki sposób się prezentują" - mówi Kent A.Kiehl, profesor psychologii z University of New Mexico w Stanach Zjednoczonych. "Użyliśmy zaawansowanych metod ilościowych do zidentyfikowania cech, które odróżniają osoby o niskim i wysokim poziomie psychopatii. Wyniki mogłyby pomóc innym, np. organom ścigania, zrozumieć osobowość osoby, z którą przeprowadzają wywiad" - tłumaczy.

Naukowcy używając zautomatyzowanych algorytmów śledzenia, przyjrzeli się ruchom głowy 507 dorosłych mężczyzn przebywających w więzieniach. Do badania użyli nagranych na wideo rozmów, trwających od 1 do 4 godzin. Wywiady nagrano w więzieniu, a w ich trakcie psycholog uzupełnianiał kwestionariusz Hare Psychopathy Checklist-Revised, który wykrywa cechy interpersonalne, emocjonalne, związane ze stylem życia i rozwojowe, a także antyspołeczne związane z psychopatią. Kamera rejestrowała wyłącznie więźnia siedzącego do niej przodem.

Kiehl i jego współpracownicy zauważyli, że więźniowie z psychopatycznymi cechami osobowości mniej lub nawet prawie w ogóle nie poruszali głową podczas rozmowy. Badacze tłumaczą te zachowania antyspołecznymi i rozwojowymi cechami psychopatii - osoby o bardziej zróżnicowanych, ciężkich i uporczywych zachowaniach antyspołecznych charakteryzuje zazwyczaj bardziej sztywna i skoncentrowana orientacja głowy podczas rozmowy. "Na podstawie mowy ciała i dynamiki interpersonalnej możemy wiele dowiedzieć się o drugiej osobie. Rozszyfrowanie tych sygnałów może dostarczyć przydatnych szczegółów na temat różnic indywidualnych obserwowanych przez nas osób" - mówi Kiehl.

Naukowcy zaznaczają, że potrzeba będzie więcej badań ukierunkowanych również na kobiety i młodzież, aby sprawdzić inne zmienne mogące informować o psychopatycznych cechach osobowości.

