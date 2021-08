Najbardziej lubimy swoje ciało, gdy mamy 60 lat

Zadowolenie z rozmiaru, kształtu i wyglądu swojego ciała stopniowo wzrasta wraz z wiekiem. Najbardziej zaś pewni siebie jesteśmy po 60. roku życia. Tak wskazują badania przeprowadzone przez naukowców z Griffith University i University of Queensland w Australii oraz University of Auckland w Nowej Zelandii.

Według danych opublikowanych w czasopiśmie naukowym “Body Image", w przypadku kobiet najniższy poziom zadowolenia ze swojego wyglądu przypada między 19. a 24. rokiem życia oraz między 34. a 39. rokiem życia. Te newralgiczne momenty związane są z dojrzewaniem i ogromną presją perfekcyjnej sylwetki, z którą mierzą się młode kobiety.

Reklama

Drugi wyraźny spadek zadowolenia z ciała naukowcy tłumaczą presją związaną z szybkim powrotem do formy po ciąży. Co ciekawe najwyższy poziom satysfakcji związany ze swoim wyglądem panie osiągają w wieku 60 lat. W przypadku mężczyzn poziom niezadowolenia ze swojej sylwetki przypada po 40., dokładnie między 44. a 49. rokiem życia. Atuty swojej fizyczności dostrzegają zaś tuż przed 60. Choć i tak panowie wykazują ogólne, bardziej pozytywne nastawienie do swojego ciała, które wraz z wiekiem jedynie wzrasta.

Naukowcy wyjaśniają, że próba pogoni za sylwetką idealną przyczynia się do spadku pewności siebie. Dodają również, że wraz z wiekiem ta młodzieńcza presja zmniejsza się, bowiem od wyglądu ważniejsze jest zdrowie i sprawność naszego ciała.

Przeczytaj też:



Pierwsze kolonie dziecka. Na co zwracać uwagę przy wyborze?



Zabytkowy zamek do kupienia za funta! Trzeba spełnić jeden warunek



Sekret jędrnych ogórków. Trzy nietypowe dodatki do słoików



* * *



Zobacz więcej: