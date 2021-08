Kolonie - zwłaszcza te pierwsze w życiu - mogą być niezapomnianą przygodą i wspaniałą lekcją samodzielności. Przy decydowaniu, czy w ogóle wysłać dziecko na kolonie, kieruj się jednak złotą zasadą: "nic na siłę". To nie powinna być kara ani przykry obowiązek - jeśli dziecko stanowczo odmawia wyjazdu i nie daje się przekonać, takie wakacje nie mają sensu.

Rozmawiaj z dzieckiem i słuchaj jego potrzeb. Informuj też o wszystkich danych, które masz, np. dokąd będzie wyjazd, ile potrwa, jaki jest dokładny program - to dodaje pewności i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Przed wyjazdem spokojnie porozmawiajcie o tym, co dziecko czuje, o tęsknocie, z którą będzie się mierzyć - przygotuj je, że to zupełnie normalne, opowiedz o swoich wyjazdach na kolonie.

Reklama

Zdecydowanie nie strasz dziecka tym, co może wydarzyć się podczas wyjazdu ani nie stosuj gróźb, że nie przyjedziesz po nie, jeśli będzie niegrzeczne.

Obóz językowy - tylko jeśli dziecko tego chce

Jak wybrać najlepsze kolonie dla dziecka? Przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby dziecko, niezależnie od tego, ile ma lat, brało aktywny udział w decydowaniu. Na rynku jest cała gama obozów i kolonii tematycznych - piłkarskie, językowe, żeglarskie, konne, artystyczne, informatyczne czy tych z motywem z ulubionych powieści lub filmów.

Zdjęcie Przygotuj dziecko na to, że może odczuwać tęsknotę - to zupełnie normalne / KRYSTIAN DOBUSZYNSKI/REPORTER / East News



A może po trudnym, intensywnym roku warto odpuścić plany związane z koloniami, których celem jest rozwój i nauka nowych umiejętności? Zamiast tego - zwykłe kolonie, które skupione są przede wszystkim na wypoczynku, integracji z rówieśnikami, plażowaniu i wieczornych ogniskach? Słuchajmy dziecka i jego potrzeb, i nie wysyłajmy go koniecznie na obóz tenisowy czy językowy.

Jak wybrać kolonie dla dziecka? Sprawdź formalności

Oprócz tego, że pierwsze kolonie dla dziecka powinny być sprofilowane pod naszą pociechę, powinny być przede wszystkim bezpieczne. O czym należy pamiętać przed wyjazdem, aby nie dopuścić do groźnych sytuacji dla zdrowia, a nawet życia dziecka? Jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo naszych najmłodszych, a zarazem nie dać się oszukać nieuczciwym firmom? Czego wymagać od organizatorów?

Przede wszystkim sprawdź, czy organizator działa legalnie. Biuro podróży powinno mieć wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Jak to sprawdzić? W Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych lub w oddziale turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Przekonaj się też, czy dana instytucja ma pozwolenie na organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wydane przez kuratorium. Tylko wtedy mamy pewność, że kolonijna kadra przeszła wymagane prawnie kursy, a sam wyjazd spełnia wymogi bezpieczeństwa. Jeśli kolonie są nad wodą, organizator musi zadbać o pozwolenie sanepidu na korzystanie z kąpieliska.

Sprawdź, czy wypełnione są wszelkie formalności związane z dokumentami. Powinieneś podpisać umowę z organizatorem - w niej określone są szczegóły wyjazdu (termin, liczba noclegów i dni, lokalizacja ośrodka, dokładna cena wyjazdu itd.), a oprócz tego otrzymać regulamin kolonii, a także kartę kolonijną do wypełnienia. Są w niej twoje dane kontaktowe oraz informacje o zdrowiu dziecka, przyjmowanych lekach, alergiach, odbytych szczepieniach itd.

Zdjęcie Sprawdź, jaki jest program i które wycieczki są w cenie kolonii, a za które musisz zapłacić dodatkowo / Stach Antkowiak/REPORTER / East News

Zwróć też uwagę, jaki jest kontakt z organizatorem kolonii - niepokojące jest, jeśli telefon będzie często milczał, a maile będą przychodzić z opóźnieniem. Lepiej oszczędzić sobie stresu, kiedy będziesz chcieć skontaktować się z dzieckiem lub organizatorami i napotkasz przy tym problemy.

Kto może być wychowawcą kolonijnym?

Każdy wychowawca kolonijny powinien być pełnoletni, mieć co najmniej średnie wykształcenie - nie dotyczy to instruktorów harcerskich (w stopniu co najmniej przewodnika lub równowanym) i ukończony kurs wychowawcy wypoczynku - nie dotyczy to nauczycieli, osób, które pracują z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub wsparcia dziennego oraz instruktorów harcerskich (w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym).

Co ważne, wychowawca powinien przedstawić także dane o niekaralności - nie może być karany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, rodzinie i opiece (z wyjątkiem przestępstwa nie alimentacji), określone w rozdziale 7. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nie może być to także osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Zdjęcie Wychowawca ma określoną liczbę dzieci w grupie, którą się zajmuje / Marek BAZAK/East News / East News



Jeden wychowawca ma prawo opiekować się maksymalnie 15 dzieci poniżej 10. roku życia lub 20 nastolatków i maksymalnie 15 dzieci, jeśli w grupie są osoby niepełnosprawne.

Oprócz wychowawców na koloniach jest także kierownik - powinien przedstawić dane o niekaralności, być pełnoletni, mieć wykształcenie średnie lub branżowe, ukończyć kurs na kierownika wypoczynku oraz mieć przynajmniej trzy lata doświadczenia w wykonywaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych lub dydaktyczno-wychowawczych.

Można też sprawdzić, jakie doświadczenie mają członkowie kadry i czy mają inne szkolenia lub kursy.

Oprócz kierownika i wychowawców, częścią kadry kolonijnej mogą być także inne osoby - instruktorzy, trenerzy i inni prowadzący zajęcia. Powinni być oni pełnoletni, mieć przynajmniej średnie wykształcenie i przygotowanie do realizowania zajęć.

Jakie miejsce na kolonie?

Lepiej wysłać dziecko na kolonie nad morze, w góry, a może nad jezioro? Tutaj też kieruj się preferencjami dziecka. Pamiętaj jednak, aby sprawdzić szczegóły: w jakiej dokładnie miejscowości jest ośrodek kolonijny? Jak daleko jest stamtąd do morza czy jeziora?

Sprawdź też sam ośrodek. Jak będzie wyglądało zakwaterowanie - to domki, pokoje, a może namioty? Jak duże będą pokoje? Co z dostępem do łazienek, na ile osób przypada jedna? Jaki jest standard? Jeśli przewidziane są noclegi pod namiotami, czy organizatorzy je gwarantują? Czy ośrodek jest ogrodzony, czy jest w spokojniejszym miejscu, czy przy ruchliwej ulicy, w środku obleganego kurortu? Jakie są inne atrakcje w tym miejscu: boisko, plac zabaw, basen?

O tym nie zapominaj podczas decyzji

Oczywiście przed wyjazdem należy sprawdzić, jak wygląda plan - czy zapewnione są atrakcje, zabawy, zajęcia, gry i wycieczki, czy dzieci nie będą miały czasu na nudę. Jeśli będą prowadzone przez sympatycznych i charyzmatycznych opiekunów, pociechy szybko zapomną o tęsknocie za domem.

O czym jeszcze pamiętać? Sprawdź, co jest w cenie kolonii, czy np. wycieczki lub inne fakultatywne atrakcje nie są płatne dodatkowo. Podobnie z transportem - czy powinniśmy sami przywieźć i odebrać dziecko, czy transport jest zapewniony, jak wygląda. Jeśli jest to transport autokarowy - czy autokary są sprawdzone przez Wydział Ruchu Drogowego Policji.

Koniecznie spytaj o opiekę medyczną - podczas wakacji mogą stać się różne rzeczy. Czy w ośrodku będzie lekarz lub pielęgniarka? Jak wygląda kwestia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków - czy jest w cenie wyjazdy, a jeśli tak, to na jaką kwotę? Czy obejmuje również transport?

Na koniec przejrzyj także opinie o konkretnej firmie czy biurze podróży. Jeśli od lat przeważają pozytywy, klienci decydują się na ofertę rok w rok, to znaczy, że dobrze trafiliśmy.

Przeczytaj też:



Nie tylko Częstochowa. Oto najpiękniejsze sanktuaria maryjne w Polsce



Orgazm jest prawem każdego człowieka



Niedźwiedź wszedł do restauracji. Tłumy ruszyły za nim!



* * *



Zobacz więcej: