Perseidy, chociaż potocznie nazywane "spadającymi gwiazdami", nie mają z prawdziwymi gwiazdami nic wspólnego. Czym w takim razie jest to charakterystyczne dla sierpniowych nocy zjawisko na nocnym niebie?

Co to są Perseidy?

Perseidy są po prostu rojem meteorytów z komety 109P/Swift-Tuttle, której orbita przecina się z orbitą Ziemi co roku, między 17 lipca a 24 sierpnia. Poruszają się po tym samym torze, co kometa.

Meteoryty zaś to po prostu dwrobne odłamki skalne. Wchodząc w atmosferę z zawrotną prędkością 60 km/s, spalają się pod wpływem tarcia i w ten sposób pozostawiają za sobą charakterystyczną smugę, która daje wrażenie spadającej gwiazdy.

Pierwszy raz zaobserwowano je na Dalekim Wschodzie, około 2000 lat temu.

"Łzy świętego Wawrzyńca"

Skąd wzięła się nazwa "Perseidy"? Pochodzi ona od gwiazdozbioru Perseusza i gwiazdy Eta Persei - to właśnie w tamtej okolicy występuje maksimum aktywności "spadających gwiazd".

Inne, zwyczajowe określenie Perseid to "łzy świętego Wawrzyńca". Nazwa związana jest z datą domniemanej męczeńskiej śmierci świętego Wawrzyńca, przypadającą na 10 sierpnia.

Zdjęcie Perseidy 2021 największą aktywność będą mieć w nocy z 12 na 13 sierpnia / Picsel / 123RF/PICSEL

Kiedy obserwować Perseidy w 2021?

Perseidy występują na wakacyjnym niebie - od 17 lipca do 14 sierpnia. W tym roku największą aktywność roju meteorytów będziemy widzieć w nocy z 12 na 13 sierpnia (z czwartku na piątek) - to właśnie tę noc nazywa się potocznie jako "noc spadających gwiazd".

Jeśli chcemy obserwować tegoroczne "spadające gwiazdy", musimy przygotować się, że czeka nas bezsenna noc - Perseidy najlepiej widoczne są w drugiej połowie nocy i nad ranem aż do świtu.

Jak oglądać Perseidy?

Perseidy 2021 nie powinny być dla nas trudne do obserwowania - "spadające gwiazdy" widoczne są na całym niebie, właściwie w każdym jego punkcie. Do obserwacji nie potrzebujemy żadnych specjalnych sprzętów, lornetek ani teleskopów.

Jak możemy zapewnić sobie jednak najlepsze warunki do oglądania Perseidów?

Przede wszystkim warto śledzić prognozę pogody - im mniej będzie chmur na niebie, tym większa gwarancja wspaniałych widoków. Zwłaszcza, że warunki do obserwacji mamy lepsze niż w ostatnich latach - wtedy mogło zakłócać je światło Księżyca. W tym roku Księżyc zajdzie wcześnie i dzięki temu widoczność powinna być lepsza.

Zdjęcie Wielu fanów astronomii decyduje się zarwać noc, żeby obejrzeć to niezwykłe zjawisko / 123RF/PICSEL

Gdzie oglądać Perseidy 2021?

Perseidy 2021 najlepiej widoczne będą w miejscach oddalonych od metropolii, miast i sztucznego oświetlenia, które zanieczyszcza obserwację nocnego, ciemnego nieba.

Warto skorzystać z mapy zaświetlenia nieba, czyli narzędzia Light Pollution Map. Dzięki temu możemy precyzyjnie sprawdzić, co zobaczymy na niebie z danego miejsca - z niektórych miejsc widać nawet Drogę Mleczną, z innych, tych miejskich i bardziej zanieczyszczonych, wyłącznie najjaśniejsze obiekty na niebie.

Żeby oglądać Perseidy możemy więc po prostu zaopatrzyć się w koc, ciepłe, wygodne ubranie, termos z herbatą i wybrać się na łąkę za miastem. Możemy jednak również odwiedzić miejsce, które wyjątkowo sprzyja obserwacji nocnego nieba - na przykład jeden z dwóch parków ciemnego nieba, które funkcjonują w Polsce: Izerski Park Ciemnego Nieba lub Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady. Park ciemnego nieba to obszar specjalnie wyznaczony do ochrony ciemności nocnej przed zanieczyszczeniem światłem.

Możemy także wybrać się do obszarów ciemnego nieba. W Polsce istnieją również dwa takie miejsca: Ostoja Ciemnego Nieba w gminie Sieraków oraz miejscowość Sopotnia Wielka (gmina Jeleśnia, województwo śląskie).

W tych miejscach mamy gwarancję największych wrażeń. Może warto wziąć je pod uwagę w swoich planach?

Zdjęcie Niektórzy twierdzą, że perseidy to zapowiedź bliskiego spotkania ze zbliżającą się w kierunku Ziemi kometą / 123RF/PICSEL

Czy kometa 109P/Swift-Tuttle jest groźna dla Ziemi?

Kometa, z której pochodzą Perseidy okresowo zbliża się do Ziemi - to właśnie dlatego możemy obserwować sierpniowe "spadające gwiazdy". Ale czy stanowi ona niebezpieczeństwo dla naszej planety?

Jak wyjaśniają naukowcy, powołując się na symulacje dynamiczne, w ciągu najbliższych kilku tysięcy lat nie ma szans na zderzenie komety z Ziemią. Na stronie Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego czytamy, że w 2126 roku kometa znajdzie się 23 miliony kilometrów od Ziemi - w skali Układu Słonecznego to niewielka odległość, ale wciąż prawdopodobieństwo zderzenia z Ziemią szacuje się na jeden do miliona. Gdyby jednak do niego doszło, "energia zderzenia mogłaby być nawet i 30-krotnie większa od tej, która zakończyła żywot dinozaurów".

