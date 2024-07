Jeśli wybrałaś pierwszego psa, oznacza to, że jesteś lojalnym typem przyjaciela. Cenisz sobie bliskość i wsparcie, a twoi bliscy zawsze mogą na ciebie liczyć. Nie ważna jest dla ciebie godzina, zawsze ruszysz im na ratunek. Przyjaciele cenią w tobie łagodne usposobienie i miłość, którą ich darzysz. Nic nie jest dla ciebie ważniejsze, niż osoby, które kochasz. Nowo poznani ludzie szybko stają się dla ciebie istotni i potrafisz im to okazać. Nie boisz się uczuć i często je wyrażasz.

Natomiast jeśli wybrałaś drugiego pieska, oznacza to, że jesteś odważnym przyjacielem. Nie boisz się mówić prawdy, nawet tej najgorszej. Nie wszyscy są w stanie to jednak docenić. Wiele osób straciłaś z tego powodu, lecz nie chcesz udawać kogoś, kim nie jesteś, aby dopasować się do innych. Starasz się być jak najbardziej autentyczna. Jesteś oddana swoim bliskim, jednak nie zawsze potrafisz im to okazać. Choć nie jesteś wylewna w uczuciach, to masz ogromne serce i zaufane ci osoby doskonale o tym wiedzą.