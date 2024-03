Jeżeli wybierasz pierwszą walizkę, oznacza to, że czekają cię nowe doświadczenia. Będą przepełnione energią, radością i optymizmem. Odkryjesz to, co dotychczas było ci jeszcze nieznane. Może to być związane nawet z pewnymi terenami. Na pewno ucieszysz się z tych zmian i będziesz dalej kontynuować swoją wyprawę. Będziesz potrzebować również ciągłego ruchu, spotykania nowych ludzi i poznawania kultur. Rozwój ten niekoniecznie dotyczy wyłącznie fizycznych podróży, ale też tych duchowych. Będzie to czas, w którym zajrzysz w głąb siebie.