Nad północno-zachodnią Rosją rozbudowuje się wyż, który z każdym kolejnym dniem zacznie obejmować coraz większy obszar Europy Centralnej. W jego centrum, które znajdzie się nad rejonem Morza Bałtyckiego i Skandynawii, ciśnienie wzrośnie do bardzo rzadko widywanych wartości. Barometry wskażą nawet 1055 hPa.

Najwyższe ciśnienie atmosferyczne od 16 lat

Potężny rosyjski wyż zbliży się do Polski w najbliższy weekend - 19 i 20 marca. W całym kraju barometry wskazywać będą powyżej 1040 hPa. Na północy i północnym-wschodzie odnotujemy 1050 hPa lub nawet nieco więcej. To będzie najwyższe ciśnienie atmosferyczne w naszym kraju od 16 lat!

W styczniu 2006 roku, kiedy Polskę nawiedziła fala siarczystych mrozów, a temperatura spadła nawet poniżej minus 30 st. C, barometry wskazywały 1050 hPa. To ostatnia data, kiedy ciśnienie było tak wysokie.

Tym razem synoptycy po raz kolejny wskazują na możliwość pojawienia się mrozu, jednak zdecydowanie słabszego, niż miało to miejsce przed laty. Temperatura nocami i o poranku może spadać do minus 5 st. C, zaś w ciągu dnia oscylować w okolicach zera i nieco powyżej. Wiatr osłabnie, zaś wilgotność powietrza zacznie spadać.

"W czwartek Polska ponownie znajdzie się w zasięgu systemu wyżów i zaznaczy się wzrost ciśnienia atmosferycznego. Największe międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego (12 - 12 UTC) będą miały miejsce pomiędzy środą a czwartkiem. Po nich następować będzie już nieco mniej wyraźny wzrost ciśnienia atmosferycznego. Największą wartość, nawet 1050 hPa, modele prognozują na sobotę rano w północnej części Polski. Warto zaznaczyć, że są to wartości odniesione do poziomu morza. Przy wartości 1045 hPa prognozowanej na poziomie morza mieszkańcy Krakowa zobaczą na swoich barometrach około 1014 hPa" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Rekord padł na Suwalszczyźnie

Ogólnoświatowy rekord ciśnienia to 1094,3 hPa, które zmierzono w somonie Cecen-Uul w Mongolii w nocy z 28 na 29 grudnia 2020 roku. W Polsce rekordowe ciśnienie odnotowano 16 grudnia 1997 roku w Suwałkach. Wynosiło ono 1054,4 hPa. Rekord wszech czasów w Europie zanotowano 16 grudnia 1856 roku w centrum wyżu znajdującego się wówczas nad Workutą w Rosji. Wynosiło ono 1070 hPa.

Informacje o rekordowo wysokim ciśnieniu nie są jednak dobrymi wiadomościami dla meteopatów. Zadbajmy o to, żeby dobrze odpocząć i nawadniać nasz organizm - przestrzegają specjaliści.

Zdjęcie Polscy meteopaci mogą dotkliwie odczuć skutki rekordowo wysokiego ciśnienia atmosferycznego / 123RF/PICSEL

Rekordowo wysokie ciśnienie. Jakie mogą być efekty?

Zmiany pogodowe mają wpływ na wahania ciśnienia tętniczego, co oddziałuje na nasze samopoczucie i zdrowie. Co ciekawe, reakcja organizmu na takie zmiany występuje z wyprzedzeniem. Można zauważyć wpływ ciśnienia atmosferycznego na ciśnienie tętnicze, na co szczególnie powinny uważać osoby z nadciśnieniem. Mają również wpływ na układ nerwowy i hormonalny.

Najsilniej odczuwane są zmiany między bezwietrzną, słoneczną pogodą związaną z wysokim ciśnieniem atmosferycznym, a deszczowymi i wietrznymi warunkami, powodowanymi przez układ niskiego ciśnienia. Szczególnie narażone na niekorzystne samopoczucie są wówczas osoby starsze, chorujące na serce, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę i cierpiący na zaburzenia ze strony układu nerwowego.

Szybki wzrost ciśnienia atmosferycznego i związany z tym wzrost wagowej zawartości tlenu w powietrzu może powodować nadmierne pobudzenie układu nerwowego i trudności z koncentracją. W tych dniach powinniśmy zadbać przede wszystkim o odpoczynek i odpowiednie nawodnienie. Zdrowa osoba w ciągu dnia powinna przyjąć 2-3 litry wody. Dobrym pomysłem jest również wczesne pójście spać. Relaks jest bowiem w tym przypadku bardzo zalecany - podkreślają specjaliści.

Wysokie ciśnienie zwiększa również napływ krwi do serca, potęgując tym samym ryzyko udaru mózgu. Warto więc kontrolować swoje ciśnienie tętnicze.

Gorzej mogą poczuć się również astmatycy, u których wysokie ciśnienie może spowodować trudności z oddychaniem, zwiększając ucisk na obolałe oskrzela.

Zdjęcie U osób podatnych na bodźce meteorologiczne może wystąpić ogólne osłabienie, pogorszenie samopoczucia, zmęczenie i zdenerwowanie / 123RF/PICSEL

Uwaga meteopaci! Pogoda w weekend nas zaskoczy

U osób podatnych na bodźce meteorologiczne może wystąpić ogólne osłabienie, pogorszenie samopoczucia, zmęczenie i zdenerwowanie, a także bóle i zawroty głowy, senność i rozkojarzenie.

Jak radzić sobie ze zmianami ciśnienia atmosferycznego? Niekorzystne wpływy skoków ciśnienia można łagodzić, przyjmując preparaty z magnezem i witaminą B6. Korzystnie wpływają one na pracę układu nerwowego, łagodząc jego przeciążenia. Dodatkowo magnez poprawia funkcjonowanie układu krążenia, działa uspokajająco i reguluje rytm serca.

Pracę serca i układu nerwowego wspomaga również potas. Aby zapewnić organizmowi odpowiednią jego dawkę warto postawić na zdrową i zbilansowaną dietę, która uwzględnia produkty z dużą zawartością tych składników. Należy jeść banany, pomidory i inne warzywa.

Jeśli objawy stają się bardziej uciążliwe, należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

