QUIZ: Od czego jest ten święty? 8/10 to świetny wynik

Życie i styl

Pojęcie „świętego” w Biblii odnosi się najczęściej do osoby, która postępowała zgodnie z przykazaniami Boga, trzymając się z dala od ziemskich, grzesznych praktyk. Kościół, ze względu na heroiczność ich wiary, otacza świętych szczególną czcią oraz szacunkiem. Wiesz, w jakich momentach warto modlić się do św. Rity, św. Barnaby czy św. Antoniego? Sprawdź, jak dobrze znasz świętych. 8/10 to świetny wynik.

Zdjęcie Znasz tych świętych patronów? Sprawdź się w quizie / 123RF/PICSEL