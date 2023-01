Coraz mniej Polaków chodzi do kościoła - wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. W 2021 roku na niedzielnej mszy świętej pojawiło się zaledwie 28,3 proc. wiernych. Jeszcze mniej, bo 12,9 proc. z nich, przystąpiło do komunii. Podobne liczby są najniższymi od 1980 roku, a więc tym samym również w całej historii badań. Dla porównania, w 2019 roku regularne uczestnictwo w mszy zadeklarowało 36,9 proc. wiernych, a 16,7 proc. z nich przyjmowało wówczas komunię.

Ilu Polaków chodzi do kościoła?

Przyznawany jest na pół roku. Ten dodatek zależy od mieszkania Jak wynika z badania, najwyższy poziom wskaźnika dominicantes, czyli wiernych, którzy uczęszczają na niedzielną mszę, odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (59,1 proc.), rzeszowskiej (49,7 proc.) oraz przemyskiej (46,9 proc.).

Wskaźnik communicantes, a więc katolików, którzy przyjmują komunię, najwyższy poziom osiągnął w diecezjach: tarnowskiej (21,9 proc.), białostockiej (19,2 proc.) oraz drohiczyńskiej (18,4 proc.).

"Na tych liczbach zaważyła sytuacja pandemiczna. Trzeba pamiętać, że w 2020 roku, ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią COVID-19, dane nie były zbierane. W 2021 roku zebraliśmy dane, mimo tego, że niektóre obostrzenia obowiązywały" - twierdzi cytowany przez PAP dr hab. Marcin Jewdokimow, wicedyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Jak wyjaśnił, "w poprzednich latach spadki wskaźnika dominicantes miały charakter stały, rok do roku i to było wyraźnie widać". "Tym razem mamy do czynienia z tąpnięciem. W związku z tym uważam, że w przyszłym roku będziemy mieli jakieś odbicie, w statystykach będzie widoczny wzrost" - ocenił wiceszef ISKK.

Maleje liczba uczniów na religii

W 2021 roku, o aż 3,3 proc. spadł również odsetek uczniów, którzy uczęszczają na lekcje religii. W roku szkolnym 2021/2022 we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczestniczyło w nich 82 proc. uczniów. Najwięcej, bo aż 97 proc., w diecezji przemyskiej, zaś najmniej, 66 proc., w archidiecezji warszawskiej oraz wrocławskiej.

Religijność Polaków: statystyki

Co ciekawe, obok spadków we wskaźnikach ukazujących liczbę wiernych uczestniczących w mszy, wzrosły liczby udzielanych sakramentów. Chrzest św. udzielony został 315 tys. razy, co jest ponad procentowym wzrostem w porównaniu z 2020 rokiem.

Więcej osób, bo aż 331,7 tys. przystąpiło również do komunii świętej. To ponad 11 proc. więcej niż w 2020 roku. Sakrament bierzmowania przyjęło 265,7 tys. osób. Co ciekawe, wzrosła również liczba udzielonych sakramentów małżeństwa. W 2021 roku wyniosła ona 103,9 tys.