QUIZ: Zdasz egzamin ósmoklasisty? Prawie nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie!

Egzamin ósmoklasisty to duże wydarzenie dla każdego ucznia. Jest obowiązkowy - wymagany do ukończenia szkoły. Na podstawie tego testu nastolatkowie nie tylko rekrutują się do szkół średnich, ale przygotowują się do formy sprawdzania wiedzy podobnej do tej na maturze. Niektórym dorosłym może się wydawać, że taki test to "bułka z masłem". Okazuje się jednak, ze wcale tak nie jest, a niektóre pytania na egzaminie ósmoklasisty mogą być naprawdę trudne i podchwytliwe! Czy sobie z nim poradzisz? Sprawdź w naszym quizie!

Zdjęcie QUIZ: Czy jesteś mądrzejszy od ósmoklasisty? Egzamin ósmoklasisty wcale nie jest taki łatwy, jak się może wydawać! / 123RF/PICSEL