Halloween to zwyczaj popularny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii. Dzieci przebrane za duchy, potwory, kościotrupy i inne straszydła chodzą wówczas od domu do domu i pytają: "cukierek albo psikus". Wówczas najczęściej obdarowywane są przez właścicieli słodyczami.

W Polsce Halloween nie cieszy się dużą popularnością. Na przebranie się 31 października decydują się nieliczni. Mimo to zwyczaj budzi wiele kontrowersji.

W Siemianowicach Śląskich odwołali Halloween...

Rafał Piech prezydent Siemianowic Śląskich postanowił sprzeciwić się świętowaniu Halloween w Polsce. Polityk, który niedawno zawierzył miasto Niepokalanemu Sercu Maryi, teraz zapowiedział, że 31 października Siemianowice Śląskie obchodzić będą Dzień Aniołów.

W roku 2022 podjęliśmy się w Siemianowicach Śląskich rzeczy niepowtarzalnej, jaką jest zainicjowanie zupełnie nowej formy spędzania w tym dniu przez najmłodszych wolnego czasu. Heaven Wins - Dzień Aniołów.

Reklama

"To połączenie zabawy i akcji społecznej, która poprzez interakcję międzypokoleniową najmłodszych z ich rodzicami i dziadkami ma zachęcić wszystkich do częstszego czynienia najmniejszych nawet dobrych uczynków wobec naszych najbliższych i znajomych" - napisał Rafał Piech na swoim oficjalnym Facebooku.

Zdjęcie Najpopularniejszym symbolem Halloween jest dynia / 123RF/PICSEL

Heaven Wins: Skąd pomysł na nazwę?

Data nowopowstałego w Siemianowicach Śląskich zwyczaju nie jest przypadkowa. Niektórzy celowości dopatrują się także w nazwie. Halloween to skrót od "All Hallow's Evening". W dosłownym tłumaczeniu oznacza więc noc przed Wszystkimi Świętymi. Osoby przeciwne maskaradzie nierzadko wiążą jednak święto duchów z piekłem. W zeszłym roku swoją interpretacją nazwy Halloween podzieliła się z internautami Edyta Górniak. "Halloween. Hell win... znacie angielski. Piekło wygrywa" - powiedziała piosenkarka. Czyżby prezydent Siemianowic Śląskich również miał na myśli to "tłumaczenie", zastępując Halloween, świętem o nazwie Heaven Wins?

Uroczystości w Siemianowicach Śląskich mają być wyjątkowo huczne. Jak informują lokalne media, impreza ku chwale aniołów ma potrwać przez cały kolejny tydzień. Uroczystości mają odbywać się między innymi w przedszkolach i szkołach.

Zdjęcie Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich / Kamil Krukiewicz / Reporter

***

Zobacz rownież:

Halloween 2022: Skąd wzięła się dynia i kim był "skąpy Jack"?

Przebrania i dekoracje na Halloween - tu kupisz je w najlepszej cenie!

Halloween naprawdę straszny?