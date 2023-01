Robert Biedroń w serwisie TikTok wypowiedział się za zakazem spowiedzi nieletnich.

Opinie internautów są podzielone: jedni wspominają traumę i stres związane ze spowiedzią, inni twierdzą, że sakramenty powinny być udzielane w późniejszym wieku, kolejni uważają, że jest to element wiary, a w konfesjonale spowiadają się przed Bogiem.

Zdaniem psychologa spowiedź jest traumą dla dziecka. Ma służyć wychowaniu posłusznych, milczących i usłużnych ludzi. Powinna być zakazana do 26. roku życia.



Księża podkreślają, że spowiedź ma uczyć dziecko rozpoznawania dobra i zła. Pojawiają się też głosy, że spowiedź to wewnętrzna sprawa Kościoła, a nie kwestia polityczna.



Biedroń: Spowiedź dzieci powinna być zakazana

Ostatnia wypowiedź Roberta Biedronia na temat spowiedzi nieletnich wzbudziła wiele kontrowersji. Polityk zaczął ją słowami: "Czy opowiadasz obcej osobie, np. sprzedawczyni w sklepie, że masz fantazje seksualne na temat kolegi, albo koleżanki, albo kierowcy autobusu, też obcej osobie o tym, że zapaliłeś szluga? Nie, więc dlaczego podczas spowiedzi opowiadasz to obcemu księdzu. Dlaczego ktoś cię do tego zmusza? Uważam, że spowiedź dzieci powinna być zakazana". Konkluduje Robert Biedroń i pyta swoich obserwatorów, co myślą na ten temat.



Opinie internautów podzielone

W komentarzach pod filmikiem zawrzało. Opinię użytkowników TikToka są jednak podzielone.

"To jeden z tych powodów czemu odeszłam od kościoła" (wszystkie komentarze w pisowni oryginalnej) - pisze jedna z użytkowniczek. Wtóruje jej w tym inna, która stwierdza:

"Ja sądzę, że chrzest powinien być w wieku 16 lat a inne sakramenty później i wszystko dobrowolnie sama uznaję spowiedź tylko do Boga".

"Uważam ze sakramenty powinny być w trochę późniejszym wieku"

Tego nie ma w Biblii, więc nie trzeba

Wielu użytkowników dzieli się także swoimi niezbyt dobrymi doświadczeniami dotyczącymi spowiedzi. Użytkowniczka EMIAMV pisze:

"Do tej pory czuje dyskomfort na myśl o spowiedzi".

Inni dodają:

"Zgadzam się w 100%, jako dziecko spowiedź była dla mnie wielką traumą."

"Jako dziecko zostałam zmuszona do spowiedzi na komunii i pamiętam ze przeżyłam tak cholerny stres. Odeszłam od kościoła".

Ja dosłownie czekając w kolejce, dostałam ataku paniki, ale i tak trzeba zjeść tajemniczy opłatek co tydzień w niedzielę.

Natomiast Ranoluq zwraca uwagę:

"Ale przecież nikt do tego nie zmusza"

Na co może przeczytać:

"Niby nie ale w praktyce różnie to wygląda, mogą rodzice zmuszać, dziadkowie, a nawet i księża mogą się o to upominać i wtedy czujesz na sobie presję."

Pojawiają się także głosy sprzeciwu, mówiące:

"Najwięcej mają do powiedzenia, co należy zmienić w kościele Ci, którzy do niego nie chodzą."

"Odpowiedź jest prosta: bo taka jest moja religia. Na szczęście, jest tajemnica spowiedzi, więc spokojnie".

"Bez przesady podobno to wolny kraj kto będzie chciał ten będzie chciał xd nikt nikogo nie zmusza"

"Ksiądz jest osobą duchowną to raz, 2 jak to jest napisane w dzienniczku Sis.Faustyny Jezus jest w konfesjonale i to Jego mocą ksiądz odpuszcza grzechy"

Będąc osobą wierzącą, spowiadasz się BOGU — ksiądz jest tylko pośrednikiem. A Pańskie przykłady są nieadekwatne do tego, czym jest grzech i spowiedź :).

Komentarze na ten temat są zatem bardzo różnorodne. Co mówi o tym psychologia?



Psycholog: Spowiedź powinna być zakazana do 26. roku życia

Barbara Kaczkowska, która wypowiedziała się na ten temat w wywiadzie z Rafałem Betlejewskim w ramach projektu "365 lekcji religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić". Stwierdziła:

Uważam, że spowiadanie wszelkich nieletnich i nie do szesnastego roku życia, ale do dwudziestu sześciu lat — bo człowiek dojrzewa bardzo długo — powinna być zakazana. Barbara Kaczkowska dla projektu "365 lekcji religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić"

Psycholog zwraca uwagę, że spowiedź jest wypytywaniem dziecka o jego intymne sprawy i przemyślenia, co służy kontroli. Człowiek ma być posłuszny, usłużny, milczący, wykonujący polecenia. A spowiedź ma sprawdzać, czy w ukryciu wierny nie robi czegoś niewłaściwego, niezgodnego z pożądanymi postawami.



Zdjęcie Zdaniem psychologa spowiadać powinni się wyłącznie ludzie dorośli, czyli po 26 roku życia / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News

Barbara Kaczkowska zapytana, czym jest spowiedź dla dziecka, odpowiada:

"Myślę, że to jest trauma. I trudno spowiedź polubić. Jest to po prostu bardzo przykre doświadczenie. A ponieważ jest jeszcze zalecenie, aby mówić wszystko i wyłącznie prawdę, to nie wiem, czy znajdzie się dużo dzieci, które i tak pewne swoje myśli zachowają dla siebie. To też zależy od tego, jak dziecko jest w domu przygotowywane do spowiedzi. Jeśli mama jest wypytująca, musi wiedzieć o każdej myśli dziecka, to dziecko nie ma mechanizmów obrony, nie ma barier, że czegoś nie powie. Mówi mamie, to księdzu też powie".



Ksiadz: Chodzi o to, żeby dziecko miało rozeznanie dobra i zła

Temat spowiedzi dzieci to w głównej mierze kwestia wiary, dlatego w tej kwestii powinni wypowiedzieć się także przedstawiciele Kościoła. Zapytaliśmy przedstawicieli Archidiecezji Krakowskiej o ich stanowisko w tej sprawie. Po otrzymaniu odpowiedzi niezwłocznie ją opublikujemy.

Tymczasem warto przytoczyć także opinię księdza Janusza Koplewskiego, który w wywiadzie dla "Faktu" powiedział: "Jestem do tego krytycznie nastawiony. Jak dziecko pójdzie do komunii? Bez spowiedzi nie można przystąpić do komunii, a istotą wiary jest przecież komunia, a nie spowiedź [...]. Aby przystąpić do komunii świętej, trzeba mieć czyste serce [...]. Chodzi o to, żeby dziecko miało rozeznanie dobra i zła".

Ksiądz Tadeusz Isakiewicz-Zaleski przypomina natomiast, że tego typu kwestie powinny leżeć w gestii Kościoła, a nie polityków i upatruje w wystąpieniu Roberta Biedronia działań obliczonych na zyskanie zainteresowania i rozgłosu.

