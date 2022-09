Wakacje w kraju to ciesząca się niesłabnącą popularnością opcja, na którą decydują się kolejne osoby. Szczególnie mocno upodobały ją sobie rodziny z dziećmi, dla których taki wyjazd to świetna okazja do odpoczynku. Dla niektórych jednak odpoczynek wiąże się z faktycznym leniuchowaniem. Wielu z nich zapomina nawet o tym, aby po sobie posprzątać.

Wakacje polskich rodzin: "Nie wszyscy wiedzą jak się zachować"

Do spędzenia urlopu w kraju polskie rodziny zachęcił przede wszystkim bon turystyczny, który był dopłatą do wakacji dla rodzin z dziećmi. Właściciele pensjonatów i domków letniskowych chętnie przystali na tę propozycję. Niektórzy otwarcie twierdzili, że rodzina z dziećmi to spokojniejsi lokatorzy niż szalejąca młodzież. Tymczasem, w niektórych przypadkach, nic bardziej mylnego.

Niestety nie wszyscy goście wiedzą, jak się zachować. Tak np. zostawiła dziś domek rodzina z trójką dzieci czytamy w jednym z postów, opublikowanych na Facebooku.

Właściciel domku letniskowego w Krynicy Morskiej podzielił się z internautami zdjęciami, które dosadnie pokazują, jak wygląda wypoczynek niektórych osób. Fotografie prezentują stertę nieumytych naczyń w zlewie, śmieci leżące w szafce czy kołdry zwinięte w kłębek.

"Nie wiem jak można zostawić coś takiego po sobie"

Pod postem zaroiło się od komentarzy zniesmaczonych internautów. Wśród nich znaleźli się również inni właściciele pensjonatów, którzy przyznali, że dla nich także nie był to idealny sezon.

Niestety... U nas też nie był to idealny sezon. Nie wiem jak można zostawić coś takiego po sobie... pisała jedna z kobiet.

Inni proponowali, aby stworzyć "czarną listę" podobnych turystów i więcej ich nie przyjmować.

Myślą, że jak płacą to im wszystko wolno i należy. A dzieciom od małego pokazują kulturę, jaką mają. Ja tej rodziny już więcej bym nie przyjęła. Wprost bym im to powiedziała, jak klucze oddawali.

Nie wyobrażam sobie takiego syfu zostawić.

Wpisać takich delikwentów na czarną listę i więcej nie przyjmować! Brak wychowania, kultury osobistej i szacunku dla innych pisali.

